Zatkli muža podozrivého z pokusu o únos americkej speváčky Lany Del Rey

BRATISLAVA 4. februára - Floridská polícia zatkla muža podozrivého z pokusu o únos americkej speváčky Lany Del Rey. Štyridsaťtriročného Michaela Hunta zadržali v piatok v meste Orlando, kde speváčka večer vystúpila v tamojšom Amway Centre.„Počas zatýkania mal pri sebe vstupenku na koncert Lany Del Rey a tiež nôž," uviedla polícia, ktorá Hunta drží za mrežami bez možnosti prepustenia na kauciu.Muži zákona dostali tip po tom, ako fanatický fanúšik zverejňoval "tajomné a výhražné" príspevky na sociálnych sieťach. „V piatok sa chcem stretnúť s mojou kráľovnou a od toho dňa budú naše rozhodnutia už spoločné," napísal 30. januára na sociálnej sieti Facebook.„V piatok odchádzam. Som tu len na pár dní. V piatok sa musím stretnúť s mojou manželkou, ktorá tu bude mať koncert a potom ma už pravdepodobne nikdy neuvidíte," vyhlásil 29. januára muž pochádzajúci z Riverview na Floride.Lana Del Rey, vlastným menom Elizabeth Woolridge Grant, debutovala v roku 2008 EP nahrávkou Kill Kill, po ktorej vydala album Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant (2010). Do povedomia verejnosti sa však dostala až v roku 2011 vďaka hitu Video Games, ktorý sa prebojoval do top 10 britského singlového rebríčka.Skladba je súčasťou jej druhej štúdiovky Born To Die (2012), ktorá obsahuje aj single Blue Jeans, National Anthem, Dark Paradise, Born To Die alebo Summertime Sadness. S tretím albumom Ultraviolence (2014) po prvý raz dobyla americký rebríček Billboard 200.S nasledujúcou nahrávkou Honeymoon (2015) sa dostala v UK Charte aj Billboarde 200 na druhé miesto a s najnovším albumom Lust for Life (2017) oba rebríčky dobyla. Speváčka už stihla získať napríklad dve BRIT Awards, jednu Q Award a jednu Ivor Novello Award. Na konte má tiež štyri nominácie na Grammy a jednu na Zlatý glóbus.