Špičky terénnej a 3D lukostreľby sa stretnú v Jasenskej doline

Bratislava 17. augusta (TASR) - Špičky slovenskej terénnej a 3D lukostreľby sa stretnú od 19. do 20. augusta v Jasenskej doline. Na dvojdňové preteky sa zatiaľ prihlásila asi päťdesiatka strelcov. Zastúpenie majú aj silné 3D kluby, ako napríklad Arquitis Blatnica, Orlík Sliač či Horné Húščie, kde trénuje sľubný talent Jakub Málek, ktorý na WBHC v Taliansku obsadil 4. miesto BBR za juniorov i Peter Málek, ktorý tento rok bodoval na 3D Európskom šampionáte v Rakúsku ziskom 10. miesta.Chýbať nebudú tiež kluby zamerané všestranne - Reflex Žilina či Robin Zvolen. Z tohto klubu športovej lukostreľby pochádza riaditeľka pretekov Tatiana Binderová, ktorá na Majstrovstvách sveta 2017 v Taliansku v divízii tradičný reflexný luk získala 7. miesto. Jej manžel Dušan Binder nedávno obsadil 3. miesto v kategórii dlhý luk na Majstrovstvách Európy v terénnej lukostreľbe IFAA v Nemecku a koncom júna 2. miesto na Majstrovstvách sveta v loveckej lukostreľbe IFAA v konkurencii 158 strelcov.Na rozdiel od terčovej lukostreľby, kde sa strieľa na vzdialenosti od 30 do 90 metrov, sa v terénnej a 3D lukostreľbe strieľa na vzdialenosti od päť do 47 metrov, tie sa však v 3D lukostreľbe musia odhadovať, pretože sa v tejto disciplíne strieľa na 3D terče, makety zvierat vyrobené zo špeciálneho materiálu. Zvieratá umiestnené v prostredí lesa, lúk či pri potokoch majú vyznačené zóny podľa prirodzenej anatómie a za zasiahnuté miesta získavajú strelci rôzne bodové hodnoty.opísal pre TASR 3D lukostrelecké zápolenie tréner žilinského Reflexu Juraj Pagáčik, ktorý obsadil 3. miesto v Európskom pohári EAA v roku 2009 v 3D lukostreľbe a vo finále bol druhý s najvyšším dosiahnutým slovenským skóre doposiaľ.Podľa terénnych a 3D lukostrelcov sú tieto disciplíny príťažlivé nielen prostredím, ale aj vzdialenosťami, ktoré sú oveľa kratšie ako v terčovej lukostreľbe.približuje jedna z organizátorov pretekov Viera Hanuliaková výhody športového vyžitia sa a voľnočasovej aktivity vhodnej aj pre celé rodiny.dodal predseda žilinského Reflexu Miroslav Pobiják na margo športovej disciplíny, ktorá je známa už od praveku. Lukostreľba predsa našim predkom slúžila na zabezpečenie stravy a vôbec na prežitie ako také.