Špilak vyhral 7. etapu Okolo Švajčiarska

Slovinský cyklista Simon Špilak Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sölden 16. júna (TASR) - Slovinec Simon Špilak triumfoval v 7. etape cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska. Na 166,3 km dlhej trati zo Zernezu do Söldenu jazdec tímu Kaťuša zvládol najlepšie náročné cieľové stúpanie v rakúskom stredisku a zo žltého dresu vyzliekol Taliana Domenica Pozzoviva.Špilak mal v cieli náskok 22 sekúnd na Španiela Jona Izagirreho Insaustiho (Bahrain-Merida), tretí skončil Američan Joe Dombrowski z tímu Cannondale (+36). V kráľovskej etape tohtoročného itineráru bol dlho v početnom úniku slovenský reprezentant Peter Sagan a na šprintérskych prémiách zvýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže.Už v úvodnej časti siedmej etapy sa na čele sformovala 18-členná skupina, ktorá postupne získavala náskok pred pelotónom. Nechýbal v nej ani úradujúci majster sveta Peter Sagan zo stajne Bora-Hansgrohe. V polovici trate približne 80 km pred cieľom mal únik k dobru štyri minúty pred prenasledovateľmi, potom už postupne klesal.Peter Sagan triumfoval na prvej rýchlostnej prémii, keď v špurte zdolal Austrálčana Michaela Matthewsa. Z vedúcej skupinky sa potom do sólo úniku vydal Belgičan Tim Wellens a prišiel si pre plný počet bodov na druhej rýchlostnej prémii, tri body za druhé miesto si pripísal Peter Sagan a potvrdil post lídra v šprintérskej klasifikácii.Pelotón dostihol únik až približne 15 km pred cieľom, na začiatku mimoriadne náročného stúpania na kopec Tiefenbachferner. Jazdci museli "vyliezť" až do výšky takmer 2800 metrov a hlavný balík sa pri desaťpercentnom sklone takmer hneď roztrhol na menšie skupinky. Trápil sa líder celkovej klasifikácie Pozzovivo, osem kilometrov pred cieľom sa na čele osamostatnil Špilak a sólovou jazdou si prišiel po etapový triumf.