Spisovateľka Susan Sontagová bola aj aktivistkou za ľudské práva

New York/Bratislava 16. januára (TASR) - Američanka Susan Sontagová bola spisovateľkou, esejistkou, filmovou režisérkou a aktivistkou za ľudské práva. Počas svojej autorskej kariéry napísala 50 kníh, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov. Dnes uplynie 85 rokov od jej narodenia.Známa sa stala vďaka svojim kritickým prácam na tému umenia, kultúry, politiky a súčasnej spoločnosti. Sontagovej rozumná požiadavka po kultivovanosti v prejave ukázala umeleckej a literárnej kritike už pred desaťročiami nový smer vývoja. Preslávila sa mnohými majstrovskými románmi a esejami, v ktorých okrem iného rozoberá dopad vojnových fotografií na dušu človeka. Jej romány sa týkajú širokého spektra tém od literatúry, cez etiku, zdravie, politiku a kultúru.Susan Sontagová sa narodila 16. januára 1933 v americkom New Yorku. Študovala anglickú literatúru a filozofiu na americkej Harvardovej univerzite a prv než sa začala plne venovať literárnej činnosti, vyučovala na rôznych univerzitách filozofiu.Za historický román In America (V Amerike) o osudoch poľskej herečky v USA na konci 19. storočia si vyslúžila v roku 2000 jednu z najprestížnejších amerických literárnych cien - National Book Award. Zaujala aj historickým románom The Volcano lover (Milenec sopky) a súborom esejí s názvom On Photography (O fotografii). Nakrútila štyri filmy a režírovala niekoľko divadelných hier.Autorka, známa svojou ľavicovou orientáciou, získala v roku 2003 na nemeckom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom prestížnu Cenu mieru. V tom istom roku sa v severošpanielskom Oviede stala laureátkou Ceny princa z Astúrie.Spisovateľka otvorene kritizovala politiku dnes už bývalého amerického prezidenta Georgea W. Busha, ktorú presadzoval po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.Susan Sontagová zomrela 28. decembra 2004 vo veku 71 rokov v rodnom New Yorku v dôsledku onkologického ochorenia.Úrady v Sarajeve po jej úmrtí oznámili, že po nej pomenujú jednu z ulíc v meste. Americká spisovateľka, esejistka, kritička a publicistka bola podľa vyjadrenia úradov Bosny a Hercegovinya pomohla Sarajevčanom počas vojny v rokoch 1992-1995. Často v tom období navštevovala Sarajevo a lobovala za ukončenie obliehania bosnianskeho hlavného mesta. V roku 1993 Sontagová spolu so skupinou hercov a režisérov inscenovala divadelnú hru Čakanie na Godota v sarajevskom Divadle mládeže. Obyvatelia Bosny a Hercegoviny, ktorí na vlastnej koži zažili vojnu, ju nenazvali inak, ako