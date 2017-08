Splnil sľub: Veterán USA vrátil príbuzným padlého Japonca jeho zástavu

Americký veterán z druhej svetovej vojny Marvin Strombo (vpravo) a Tacuja Jasue (uprostred) s japonskou zástavou pokrytou nápismi počas tlačovej konferencie 15. augusta 2017 v japonskej dedine Higašiširakawa. Foto: TASR/AP Americký veterán z druhej svetovej vojny Marvin Strombo (vpravo) a Tacuja Jasue (uprostred) s japonskou zástavou pokrytou nápismi počas tlačovej konferencie 15. augusta 2017 v japonskej dedine Higašiširakawa. Foto: TASR/AP

Tokio 15. augusta (TASR) - Americký veterán z druhej svetovej vojny Marvin Strombo (93) odovzdal dnes vďačnej rodine padlého japonského vojaka Sadaa Jasueho zástavu pokrytú nápismi, ktorú vzal pred 73 rokmi z jeho tela, ležiaceho na bojovom poli na tichomorskom ostrove Saipan.Jasueho mladší brat Tacuja si do zástavy ponoril tvár a privoniaval k nej a jeho 93-ročná sestra ticho plakala, keď si kládla zástavu na kolená. Telo súrodenca nikdy nedostali - ani nič iné, čo mu patrilo.Niekdajší prieskumník a ostreľovač elitnej čaty Strombo splnil sľub, ktorý si dávno dal, a dnes pricestoval do Jasueho dediny Higašiširakawa, kde zástavu odovzdal.Tacuja Jasue, 89-ročný farmár a brat mŕtveho vojaka, označil zástavu za rodinný poklad. Vo svojom 400 rokov starom dome povedal, že jej vrátanie v ňom vyvoláva pocit, že "vojna sa konečne skončila a jeho brat sa môže vynoriť z toho predpeklia".Strombo bojoval v roku 1944 v bitke na ostrove Saipan (súčasti Mariánskych ostrovov), kde spozoroval mŕtveho japonského vojaka ležiaceho na zemi, pričom z vrecka kabátu mu trčalo čosi biele. Strombo vedel, že je to "niečo mimoriadne". Najprv váhal, ale potom predmet vzal, lebo by to urobil niekto iný - alebo by sa stratil. Nad mŕtvym vojakom dal sľub, že zástavu vráti jeho rodine.Zástava bola plná podpisov 180 priateľov a susedov z horskej dediny Higašiširakawa, ktorá je typická pestovaním čaju - všetci želali Jasuemu bezpečný návrat. "Veľa šťastia navždy," uvádzalo sa v jednom odkaze.Japonské úrady niekoľko mesiacov po druhej svetovej vojne oznámili Tacujovi, že jeho brat zomrel niekde na Mariánskych ostrovoch 18. júla 1944 vo veku 25 rokov. Podľa Stromba zahynul po otrase mozgu spôsobenom mínometnou strelou.Strombo, z amerického štátu Montana, sa v roku 2012 zapojil do neziskovej organizácie Obon Society so sídlom v štáte Oregon, ktorá pomáha americkým veteránom a ich potomkom vracať japonské zástavy rodinám padlých vojakov. Pátranie a analýza priezvisk priviedli organizáciu do spomínanej dediny v strednom Japonsku s 2300 obyvateľmi.