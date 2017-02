SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE FIRIEM (CSR) Foto: Bayer Barometer 2016 Foto: Bayer Barometer 2016



BAYER BAROMETER 2016 v skratke

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (OTS) - Podľa 73% Slovákov môžu firmy svojim spoločensky zodpovedným správaním efektívne dopĺňať úlohu štátu a 15% ľudí u nás je dokonca presvedčených o nenahraditeľnej úlohe štátu. Rozdielny názor na túto otázku sa mení v súvislosti s vekom. O nenahraditeľnej úlohe štátu je presvedčených len 5% mladých, vo veku 18 až 34 rokov, ale medzi 35 až 49 ročnými Slovákmi zastáva tento názor až 21% ľudí. Myslí si to aj 20% opýtaných, ktorí majú 50 až 65 rokov a takmer 22% stredoškolsky vzdelaných bez maturity, no len 10% vysokoškolsky vzdelaných Slovákov. Výsledky vyplývajú z aktuálneho dotazníkového prieskumu BAYER BAROMETER 2016, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť MEDIAN ,” dodáva, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.Za najväčší prínos spoločensky zodpovedného správania firiem považuje 38 % ľudí na Slovensku oblasť zdravia, ktorá zahŕňa prevenciu, starostlivosť i liečbu chorých. Na druhom mieste uvádza 34% Slovákov ekológiu, pretože vidí prínos v ochrane krajiny a životného prostredia, recyklácii i v spotrebiteľskom správaní. Predovšetkým mladí, vo veku 18 až 34 rokov si uvedomujú prínos v ekonomickej oblasti (34%) a vo vzdelávaní (24%). K ekonomike priraďujú aj kultúrne a spoločenské aktivity, starostlivosť o pamiatky a samozrejme technológie a vývoj. Zo Slovákov staršej generácie vidí však prínos pre ekonomiku len 21% ľudí medzi 35 a 49 rokom života, teda ľudí v najproduktívnejšom veku. Oblasť vzdelávania, podporu odborov s nižším záujmom, voľnočasových aktivít detí a mládeže, či menšín najmenej pochopiteľne vnímajú starší občania. Prínos spoločensky zodpovedného správania firiem v oblasti vzdelávania uvádza v prieskume len 10% opýtaných vo veku 50 až 65 rokov. Muži a ženy sa na názore na prínos spoločensky zodpovedného správania firiem vzácne zhodujú. Na najvyššie miesto kladú prínos v oblasti zdravia (18% muži aj ženy) a na najnižšie dávajú prínos v oblasti vzdelania (muži 17%, ženy 15%).V prieskume odpovedali Slováci aj na otázku, či sa rozhodujú pri nákupoch a výbere tovaru aj podľa povesti a spoločensky zodpovedného správania firmy. Až 42% opýtaných uviedlo, že sa to snaží zohľadniť a pre 5% ide dokonca o kľúčový prvok pri výbere. Z postojov účastníkov prieskumu vyplynulo, že spoločenská zodpovednosť a povesť firmy je dôležitá najmä pre slovenských mužov.Podobnú úlohu zohráva zodpovedný prístup k spoločenským potrebám a povesť firmy aj pri výbere zamestnávateľa. Tento faktor pri výbere zohľadňuje 43% Slovákov a 15% ľudí ho považuje za veľmi dôležitý. Najdôležitejší je tento prvok pre ženy – Slovenky a mladšie ročníky. Pri výbere zamestnávateľa sa spoločenskú zodpovednosť firmy snaží zohľadniť takmer 53% ľudí vo veku 18 až 24 rokov.V máji 2016 sa uskutočnil dotazníkový prieskum BAYER BAROMETER 2016 s cieľom zistiť postoj Slovákov k inováciám a rozvoju vo vede. Internetového prieskumu sa v Slovenskej republike zúčastnilo celkovo 501 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli vybraní kvótnym výberom. Výskum realizovala exkluzívne pre spoločnosť Bayer agentúra MEDIAN.Bayer je globálna spoločnosť s hlavnou pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľuďom a zlepšovali kvalitu ich života. Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovácií rastu. Spoločnosť Bayer se zaväzuje dodržiavať zásady trvale udržateľného rozvoja, sociálnych a etických hodnôt. Vo fiškálnom roku 2015 spoločnosť zamestnávala približne 117 000 ľudí a jej predaje dosiahli 46,3 miliard Eur. Kapitálové náklady dosiahli výšku 2,6 miliard Eur, do výskumu a vývoja Bayer investoval 4,3 miliardy Eur. Tieto čísla zahŕňajú aj podnikanie spoločnosti v oblasti high-tech polymérov, ktoré od 1. augusta 2015 nespadajú do portfólia skupiny Bayer. Novovzniknutá spoločnosť Covestro s oblasťou podnikania v high-tech polyméroch bola 6. októbra 2015 uvedená na burzu. Viac informácií je k dispozícii na www.bayer.com