Spoločnosť Dúha nebude čeliť konkurzu, Krajský súd zamietol odvolanie

Miroslav Remeta, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 4. augusta(TASR) - Stavebná spoločnosť Dúha definitívne nebude čeliť konkurzu. Krajský súd zamietol odvolanie a potvrdil verdikt Okresného súdu, ktorý zrušil návrh na konkurzné konanie. Verdikt už vyšiel aj v Obchodnom vestníku. V rozhovore pre TASR to potvrdil majiteľ Dúhy Miroslav Remeta.povedal Remeta.Iniciátorom konkurzného konania bola žilinská spoločnosť A.G.P., ktorá figurovala ako subdodávateľ Dúhy pri rekonštrukcii budovy jednej z fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Konateľ spoločnosti Erik Ryban pre TASR uviedol, že celkový finančný objem dodávok a prác predstavoval asi 4,6 milióna eur, vyplatených bolo okolo 3,5 milióna eur. Remeta výšku kontraktu potvrdil a zdôraznil, že A.G.P. uhradili všetky práce, ktoré vykonali.konštatoval Remeta, podľa ktorého A.G.P. s Dúhou spolupracovala aj predtým, no tentoraz sa táto spoločnosť ukázala ako nezodpovedný dodávateľ, ktorý proklamoval viac, ako reálne spravil.vysvetlil Remeta.Ryban naopak tvrdil, že Dúha im dlhodobo neuhrádzala faktúry a ich spoločnosti to spôsobilo druhotnú platobnú neschopnosť.doplnil Ryban.Podľa Remetu dielo pre STU dokončili v niekoľkomesačnom omeškaní pre nedostatočné kapacity subdodávateľa A.G.P.dodal Remeta s tým, že A.G.P. využila na vyhlásenie konkurzu fiktívne faktúry.vysvetlil Remeta.A.G.P. odmietol už pred časom obvinenie z tendenčného postupu pri návrhu na konkurz.povedal Ryban.Podľa Remetu Dúha nemá žiadnych veriteľov s riadnymi pohľadávkami po splatnosti, a tak sa konkurzné konanie nemalo vôbec začať.uzavrel Remeta.