Spotreba bezlepkového pečiva rekordne rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Veľtrh Danubius Gastro 2017, ktorý sa koná v týchto dňoch v bratislavskej Inchebe, najmä expozícia slovenských pekárov, sa sústreďuje aj na zdravie celiatikov, teda tých, ktorých telo odmieta spracovať lepok. Táto choroba núti týchto ľudí vzdať sa klasického pečiva. Musia ho buď zo stravy vylúčiť úplne, alebo ho nahradiť pečivami, ktoré neobsahujú glutén." povedal pre TASR Slavomír Moravčík, predseda Únie priemyselných pekárov SR.Kým pred niekoľkými rokmi bol sortiment obmedzený na pár produktov, najmä chlebov z extrudovanej pšenice či kukurice, v súčasnosti je výrazne bohatší. "" podčiarkuje Vojtech Gottschall, predseda Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska.Podľa Moravčíka pekári museli reagovať na rozrastajúci sa nový trend bezgluténového pečiva. Jeho spotreba medziročne narástla o desiatky, v niektorých prípadoch aj o stovky percent. Podľa neho je už dnes na Slovensku len veľmi málo pekární, ktoré by sa nezačali orientovať aj na tento segment. Očakáva sa totiž, že dopyt bude kontinuálne rásť. "" zdôrazňuje Moravčík.Práve širšia ponuka slovenských bezlepkových potravín podčiarkuje aj fakt, že slovenskí potravinári vedia spotrebiteľom ponúknuť čoraz viac bezpečnejších a kvalitnejších potravín. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory prinášajú slovenskí výrobcovia do obchodov chutné a najmä škandálmi nepoznačené potraviny, a to je v časoch globalizácie trhu, enormných dovozov zahraničných potravín rôznej kvality a s tým súvisiacich nižších zdravotných štandardov, veľká devíza.