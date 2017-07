SPPK víta iniciatívu R. Fica riešiť problém dvojitej kvality potravín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta iniciatívu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) razantne riešiť problematiku dvojitej kvality potravín.uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.Reagovala tak na dnešné vyjadrenia premiéra Fica, ktorý zdôraznil, že je potrebné problém dvojakej kvality potravín riešiť razantnejšie. O tejto téme chce hovoriť v stredu 19. júla aj na stretnutí krajín V4 v Budapešti. Zároveň chce osloviť listom a možno sa aj osobne stretnúť s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom.Okrem iného avizoval, že ak nebude v tejto veci EK naďalej postupovať dostatočne razantne, na jeseň tohto roku môže Slovensko spustiť opatrenia. Takýmto opatrením by podľa neho mohlo byť napríklad to, že by sa obmedzil prísun európskych výrobkov na slovenský trh. A teda, že by na nejaké obdobie napríklad smerovali do zariadení verejného stravovania len produkty zo Slovenska.kládla otázky Holéciová.SPPK to podľa jej slov považuje za zavádzanie spotrebiteľa a nepriame podporovanie nákupnej turistiky v krajinách s vyššou kvalitou niektorých výrobkov.dodal predseda SPPK Milan Semančík.SPPK preto aj naďalej odporúča spotrebiteľom, aby na etiketách výrobkov dôslednejšie zisťovali krajinu pôvodu a výrobcu.doplnila hovorkyňa.