Srbsko dúfa v zlepšenie vzťahov s Washingtonom po nástupe Trumpa

Srbský prezident Tomislav Nikolič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 17. januára (TASR) - Srbský prezident Tomislav Nikolič dnes vyjadril nádej, že nastupujúci prezident Donald Trump bude viac naklonený Srbsku a jeho nárokom na územie Kosova, ktoré podporuje aj Moskva.Nikolič sa dnes stretol s americkým veľvyslancom v Srbsku Kyleom Scottom. Po stretnutí povedal, že americká politika v minulosti spôsobila na Balkáne "množstvo problémov", čím odkázal na podporu, ktorú Spojené štáty prejavili nezávislosti Kosova.povedal ďalej Nikolič.Napätie medzi Srbskom a Kosovom sa opätovne vyhrotilo počas uplynulého víkendu, keď na kosovských hraniciach zastavili srbský vlak smerujúci z Belehradu do Kosovskej Mitrovice, pomaľovaný srbskými národnými farbami a s nápisom "Kosovo je Srbsko".Srbsko následne varovalo, že bude brániť "každú piaď" susedného Kosova, ktoré považuje za svoje územie. Nikolič obvinil kosovské vedenie z podnecovania vojnového konfliktu a vyhlásil tiež, že ak to bude nutné, je pripravený vyslať do Kosova armádu na obranu tam žijúcich Srbov. Priština incident označila za provokáciu zameranú na destabilizáciu Kosova.Nikoliča dnes názorovo podporil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ten povedal, že na severe Kosova, kde žijú etnickí Srbi, by takýmto spôsobom nemala zasahovať albánska polícia.Srbsko neuznáva suverenitu Kosova, svojej bývalej provincie, ktorá v roku 2008 jednostranne vyhlásila samostatnosť. Formálna vláda Belehradu nad Kosovom sa skončila v roku 1999 po tom, ako NATO 11 týždňov bombardovalo Srbsko.Vyše 90 percent populácie Kosova tvoria obyvatelia albánskeho pôvodu. Suverenitu Kosova uznali USA a väčšina členských krajín EÚ. Srbsko, Rusko, ani Slovensko však kosovskú nezávislosť dosiaľ neuznali.