Srbsko žiada na pozadí situácie okolo Katalánska konferenciu o Kosove

Na archívnej snímke parlament v Kosove.

Belehrad 4. novembra (TASR) - V súvislosti so situáciou okolo separatistických snáh v španielskom Katalánsku žiada Srbsko zvolanie medzinárodnej konferencie, ktorej témou by bolo definitívne vyriešenie dlhoročného problému Kosova. Všíma si to v sobotu agentúra DPA.citoval srbského ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča v sobotu denník Večernje Novosti. Priniesol aj vyjadrenia ďalších srbských politikov, ktorí podporili myšlienku zmienenej konferencie.Dačič zdôraznil, že srbské odmietanie uznať nezávislosť Kosova je to isté ako odmietavý postoj Španielska voči referendu o nezávislosti Katalánska.Kosovo s prevažne albánskym obyvateľstvom vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska. Medzičasom jeho samostatnosť uznalo približne 110 krajín sveta, Srbsko to však naďalej odmieta. Európska únia sa už dlhé roky pokúša do značnej miery bezúspešne sprostredkovať rozhovory medzi Belehradom a Prištinou, dopĺňa DPA.