Srbský premiér a budúci prezident potvrdil vojenskú neutralitu krajiny

Srbský premiér Aleksander Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 22. mája (TASR) - Srbský premiér a budúci prezident Aleksandar Vučič potvrdil dnes - iba niekoľko dní pred prevzatím funkcie hlavy štátu - úmysel zachovať vojenskú neutralitu svojej krajiny.Srbsko si položilo za cieľ zachovanie vojenskej neutrality, vstup do Európskej únie a udržiavanie čo možno najlepších vzťahov s Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou, vyhlásil Vučič.Budúci srbský prezident súčasne poukázal na fakt, že prípadný vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) by síce vyriešiljej problémov, bol by však v rozpore s vôľou 75 percent jej občanov.Na strane druhej by 70 percent srbských občanov, preferujúcich užšiu spoluprácu s Ruskom, malo podľa Vučiča pouvažovať nad tým, kde ležia trhy pre vývoz srbských produktov. Väčšina zahraničného obchodu Srbska - 65 percent - totiž pripadá na obchodnú výmenu s krajinami EÚ.Srbsko sa k vojenskej neutralite zaviazalo už v roku 2007 prostredníctvom deklarácie prijatej parlamentom v Belehrade.