Stanica BBC odvysielala novú skladbu zosnulého Georgea Michaela

George Michael, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. septembra (TASR) - Dosiaľ nezverejnenú skladbu vlani zosnulého britského popového speváka Georgea Michaela odvysielali dnes ráno po prvý raz na rozhlasovej stanici BBC Radio 2. Išlo však iba o nový remix skladby Fantasy z jeho prvého sólového štúdiového albumu Faith (1987).Pieseň mala premiéru v programe The Chris Evans Breakfast Show o 09.10 h SELČ. Hudobný producent Nile Rodgers, ktorý so spevákom spolupracoval krátko pred jeho smrťou, dúfa, že skladba fanúšikov poteší.George Michael sa preslávil začiatkom 80. rokov ako člen skupiny Wham! po boku Andrewa Ridgeleyho, neskôr odštartoval sólovú dráhu. Na prvom mieste britských rebríčkov mal sedem hitov vrátane Careless Whisper, Fastlove či Jesus to a Child, ako aj 23 skladieb v Top 10 vrátane Faith či Father Figure.Spevák zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov vo svojom dome v obci Goring-on-Thames na ochorenie srdca a pečene. Bojoval so závislosťou od návykových látok.