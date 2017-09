Vanda vydáva nový album Valor, chce ním zaujať aj Južnú Ameriku

Speváčka Vanda. Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Bratislava 7. septembra (TASR) - Dnes vychádza nový štúdiový album speváčky Vandy. Znamená pre ňu štart novej etapy. Jeho názov je Valor, čo v španielčine znamená odvaha, a tak nečudo, že má s ním veľké plány. Album ponúka songy Armadura de sinceridad, Valor, Una vez más, Paro el tiempo, Mi camino, Felicidad a Mar adentro.Posledné dva roky v živote speváčky Vandy by sa dali označiť za prelomové. Sekla s prácou a rozhodla sa naplno venovať svojim láskam. Tou prvou je hudba a tou druhou jej priateľ, ktorý pochádza a žije v Argentíne. K latino kultúre mala Vanda vždy blízko, už aj pre štúdium španielskeho jazyka na strednej škole. Po debutovom EP a dvoch albumoch s anglickými textami (Astrology z roku 2012 a Introspective z roku 2015) sa odvážila na zmenu hudobného štýlu aj pre texty v španielčine.Album Valor sa v bratislavskom štúdiu Little Beat pripravoval rok. Úzko na ňom spolupracovala s producentským tímom v zložení Martin Maxo Šrámek, Andrej Hruška a Matej Mikloš, ktorí si prizvali na výrobu aj Ľuba Priehradníka. Pre Vandu to bola nová skúsenosť, s producentmi doteraz nepracovala, no táto partia má na konte úspešné mená ako Celeste Buckingham či Majk Spirit, a tak prvotné obavy vystriedal dobrý pocit z tohto rozhodnutia. S výsledkom, ktorým je synth-popový album založený na chytľavých melódiách a moderných samploch, je nadmieru spokojná. Na Valor sa dostalo sedem songov a jeho vydanie podporili aj fanúšikovia v rámci medzinárodnej crowdfundingovej kampane.Valor prichádza na trh spolu s videoklipom ku skladbe Paro el tiempo (v preklade Zastavujem čas). Aj ten má pre Vandu výnimočnú príchuť. Ide o prvý videoklip, v ktorom osobne tancuje. Presne takto si to vymyslela jeho režisérka Zuzana Limová. Vanda musela zvládnuť choreografiu od Miše Motlochovej a okrem toho, že na ňu mala iba dva dni, musela sa útla speváčka popasovať aj so zapáleným palcovým kĺbom. Všetko však nakoniec dopadlo výborne aj vďaka štábu Toxpro a Vandinmu tanečnému partnerovi Davidovi Seleckému.Album Valor pokrstí Vanda 28. septembra na koncerte v sprievode kapely, za bicími to bude Stano Kociov, na gitare Peter Bulík, na base Miloš Bulík a na klávesoch ju bude sprevádzať Matúš Ferko. Okrem albumových skladieb zaznejú aj tie staršie, kompletne prerobené do nového šatu, na čo sa speváčka podľa vlastných slov nesmierne teší. Vanda sa v Bratislave predstaví po roku a na istý čas naposledy. Pár dní po krste albumu odlieta do Argentíny, kde novinku predstaví aj tamojšiemu publiku na sérii koncertov.