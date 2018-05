Stanice STK by mali byť pre vodičov dostupnejšie, nový zákon upravuje aj výšku pokút

BRATISLAVA 16. mája - Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vstupuje do účinnosti. Od 20. mája tak budú môcť záujemcovia podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete.Ako uviedol minister dopravy Arpád Érsek, znížia sa aj pokuty za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly.

Viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu



"Do zákona sme zapracovali nové opatrenia prevádzky vozidiel, ktoré sú plne v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie. Rozširujeme aj siete staníc STK, aby vodiči mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu," konštatoval šéf rezortu.







Ministerstvo bude povoľovať zriadenie novej stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky. V okresoch a krajoch je stanovený fixný počet takýchto staníc. Na získanie povolenia na založenie ďalšej STK je stanovený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly.



Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Rezort dopravy vzory žiadostí a podrobný návod ako žiadosť podať zverejnil na svojej webovej stránke.

Pokuta vo výške jednej tretiny

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Zmena nastane v tom, že ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške jednej tretiny, teda 55 eur, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu ako aj pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur.Od 20. mája bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením. Podľa ministerstva by to mohli oceniť tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty, či Veľkej Británie. Tieto vozidlá, z hľadiska požiadaviek na osvetlenie vozidla, stierače a spätné zrkadlá musia byť upravené pre pravostrannú cestnú premávku. Splnenie týchto kritérií bude posudzovať technická služba overovania.