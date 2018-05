STAR WARS: EPIZÓDA IV - NOVÁ NÁDEJ

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 17. mája (OTS) - V bratislavskej INCHEBA EXPO sa 8. októbra 2018 uskutoční slovenská premiéra premietania filmu zo ságy Star Wars so živým hudobným sprievodom. Jeden z komerčne najúspešnejších a najznámejších filmov všetkých čias a formát, ktorý značne ovplyvnil ďalší vývoj filmov sci-fi. Na veľkom 21 metrovom plátne, vo verzii blu-ray 2011 diváci uvidia prvý natočený film série Star Wars s podtitulom Nová nádej.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal Od obdobia, kedy mali fanúšikovia na celom svete možnosť prvýkrát vidieť film zo série Star Wars už uplynulo viac ako 40 rokov. Film sa stal kultom, ikonou a úplným prelomom v oblasti kinematografie. Postavy, príbeh aj spracovanie filmu zásadne zmenilo všeobecné vnímanie a pristupovanie k filmu ako takému. Dôležitou súčasťou filmu sa stala tiež nezabudnuteľná a všeobecne známa hudba skladateľa Johna Wiliamsa. Fanúšikovia budú mať možnosť zhliadnuť film na veľkolepom 21 metrovom plátne vo verzii blue-ray 2011 a to všetko v sprievode živej hudby v podaní rešpektovaného Filharmonického orchestra hlavného mesta Prahy. Pre fanúšikov na Slovensku je to prvýkrát, kedy bude jeden z dielov Star Wars takto uvedený."Sme potešení, že fanúšikovia Hviezdnych vojen budú mať prvýkrát na Slovensku možnosť vidieť legendárny film so živou hudbou. Od prvých melódií až po poslednú notu z pera Johna Williamsa sa jedná o úplne prelomové dielo, ktoré zmenilo vnímanie filmovej hudby," povedal za Disney Channel, ktorý vlastní práva na film,Hudobný skladateľje známy predovšetkým vďaka svojej hudbe ku všetkým deviatich natočeným filmom ságy Star Wars. Za tú, ktorú nahral k prvému natočenému filmu - Nová nádej, získal v roku 1978 cenu Oscar. Za prácu na ostatných filmoch Hviezdnych vojen si následne vyslúžil ďalšie štyri nominácie ocenení Americkej Akadémie.Celkovo je Williams držiteľom piatich Oscarov, siedmich cien Britskej filmovej akadémie, dvadsiatichštyroch Grammy. V roku 2005 jeho hudbu k filmu Star Wars: Nová nádej označil Americký filmový inštitút za najlepšiu americkú filmovú hudbu všetkých čias. Rovnaká hudba bola taktiež národnou knižnicou Kongresu zaradená ako esteticky, kultúrne a historicky významná. Okrem Hviezdych vojen stál Williams u ďalších deviatich filmov, ktoré patria medzi dvadsať najvýnosnejších snímok histórie.Video k podujatiu tu:Bratislavský koncert sa uskutoční v termíne 8. októbra 2018 v Incheba Expo Aréne . Bezpochyby pôjde o veľký zážitok spojený s počúvaním ikonickej hudby a pozeraním úžasnej kultovej snímky.Viac informácií tu: http://bit.ly/2IxcZUH Vstupenky na Star Wars - Nová nádej v sprievode Filharmonického orchestra hlavného mesta Prahy je možné zakúpiť v sieti Ticketportal