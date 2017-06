Starostom chýbajú informácie o príprave novely zákona o Bratislava

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 15. júna (TASR) – Starostovia bratislavských mestských častí naďalej volajú po bližších informáciách o príprave novely zákona o Bratislave. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal podľa nich verejne dlhodobo prezentuje zámer zmeniť pozíciu, status, kompetencie a finančné postavenie mesta a cez médiá deklaruje, že pokročil v diskusii so zástupcami vlády. Starostovia však tvrdia, že nepoznajú ani základný rámec pripravovanej novely a už tretí mesiac čakajú na reakciu primátora. TASR o tom informovalo Regionálne združenie mestských častí (RZ MČ) Bratislavy.V liste adresovanom Nesrovnalovi 15. marca starostovia žiadali o spresnenie informácií čo primátor, ako iniciátor novely zákona o Bratislave, považuje za kľúčové z pohľadu fungovania mesta a mestských častí. Taktiež sa zaujímali o to, či bude Bratislava skôr unitárne mesto alebo budúca podoba mestskej samosprávy bude rozdelená do viacerých mestských častí. Rovnako sa pýtali, či je ambíciou meniť financovanie, kompetencie alebo štatút mesta.povedal predseda RZ MČ a starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Starostovia listom z 5. júna preto znova požiadali primátora o reakciu. Žiadajú aj o vypracovanie analýzy rozdelenia kompetencií a opätovne vyzývajú aj k vzniku pracovnej skupiny, ktorej súčasťou by boli aj odborníci na samosprávu nezaťažení riešením problémov v Bratislave. "podotklo združenie.Hlavné mesto argumentuje tým, že Nesrovnal už vo februári iniciatívne oslovil starostov každej mestskej časti. Požiadal ich o návrhy na zmeny v postavení, financovaní, kompetenciách a statuse hlavného mesta.uviedol pre TASR magistrát.Ako podotkol, primátor sa opiera aj o audit kompetencií a financovania mesta a mestských častí, ktorý bol vypracovaný na žiadosť RZ MČ v roku 2013. Nesrovnal deklaruje, že je naďalej pripravený na vecnú diskusiu so starostami a jeho zámerom je dosiahnuť riešenie, ktoré napomôže rozvoju Bratislavy.