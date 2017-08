Start-upové centrum v Novom Meste nad Váhom naučí mladých programovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nové Mesto nad Váhom 7. augusta (TASR) – V centre Nového Mesta nad Váhom dnes otvorili prvé novomestské start-upové centrum. Firma RevoMind ponúka v meste kreatívny priestor - Stage, ktorého súčasťou bude školiace stredisko, coworkingový priestor a start-upové centrum. Okrem bezplatnej školy programovania ponúkajú šikovným ľuďom s dobrými nápadmi priestory, nové možnosti a profesionálnu podporu.Podľa projektového manažéra Michala Jamricha hľadá spoločnosť programátorov. „Máme napísaný celý náš nápad, no nemáme niekoho, kto by nám to zrealizoval. Rozhodli sme sa preto, že si tých programátorov vychováme. A keď už máme takéto veľké priestory, dávame priestor mladým ľuďom, aby sa tu mohli realizovať. S akýmkoľvek nápadom, keď sem prídu, môžu si čokoľvek priniesť a môžu ten priestor využiť a my ich za to zadarmo naučíme programovať,“ priblížil Jamrich.Ako dodal, bezplatne ponúkajú aj kurzy angličtiny, prácu s počítačom, marketingové školenia. „Záujemcom pomôžeme. Máme veľa kontaktov, technické zázemie, vieme pomôcť s webovými aplikáciami, veľa vecí máme naprogramovaných, máme vlastné servery, takže s tým problém nebude. Chceme trošku zmeniť svet a dokázať, že peniaze nie sú všetko. Že tím mladých ľudí dokáže niečo aj zadarmo. Ponúkame tiež start-upový mentoring. Chceme mladých naučiť, ako začať start-up, čoho sa vyvarovať, na čo si dať pozor,“ zdôraznil projektový manažér s tým, že priestory, kde môžu mladí rozvíjať svoje nápady majú takmer 500 štvorcových metrov. S ponukou na spoluprácu oslovili aj úrad práce a prípadné dotácie by investovali do mladých.Podľa riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom Vladimíra Sumbala každý projekt, ktorý pomôže mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce, má zmysel. „Otázka je, či sa nájde dostatočný počet mladých ľudí, ktorí majú skutočne záujem podnikať. Na úrade evidujeme celkom 371 mladých ľudí do 29 rokov. Ja budem držať každému projektu palce, možno prispejú k tomu, že mladí ľudia budú mať väčší záujem podnikať. A teším sa na spoluprácu,“ skonštatoval Sumbal.Podľa programátora spoločnosti Vladislava Ladického sa dá naučiť programovať aj ľudí, ktorí to nikdy nerobili a nemajú s tým žiadne skúsenosti. „Dá sa ísť úplne od nuly. Spočiatku je to ťažšie, ale ak tí ľudia pri tom zostanú a snažia sa to pochopiť, vôbec na to netreba nejakú vysokú školu, ťažkú matematiku, alebo podobne. Drvivá väčšina programátorov využíva nejaké databázové veci, kde stačí matematika zo základnej či strednej školy. Len malé percento programátorov používa zložitejšiu matematiku pre tvorbu algoritmov. Ostatní tie algoritmy iba používajú. Čiže 95 % miest sa dá obsadiť ľuďmi, ktorí nikdy neprogramovali, ale majú o to záujem,“ doplnil Ladický.