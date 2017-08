Štartuje 70. ročník Tatranského pohára

Na archívnej snímke hokejisti HK Poprad, ktorí sa tešia po víťazstve na 65. ročníku hokejového turnaja o Tatranský pohár. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván



A-skupina: HK Poprad, Les Aigles de Nice, EHC Bayreuth Tigers



B-skupina: HC Košice, Junosť Minsk, Dunaújvárosi Acélbikák



Program 70. ročníka Tatranského pohára:



15.00 h, Dunaújvárosi Acélbikák – Junosť Minsk



19.00 h, Les Aigles de Nice – EHC Bayreuth Tigers



15.00 h, HC Košice – Junosť Minsk



19.00 h, HK Poprad – EHC Bayreuth Tigers



Sobota 19. augusta



15.00 h, Dunaújvárosi Acélbikák – HC Košice



19.00 h, HK Poprad – Les Aigles de Nice



11:00 h, o 5. miesto: 3. mužstvo A – 3. mužstvo B



15:00 h, o 3. miesto: 2. mužstvo A – 2. mužstvo B



19:00 h, finále: 1. mužstvo A – 1. mužstvo B





1. ročník 1929/30 SK Slavia Praha



2. ročník 1930/31 LTC Praha



3. ročník 1931/32 LTC Praha



4. ročník 1932/33 Skiklub Bratislava



5. ročník 1932/33 SK Prostějov



6. ročník 1933/34 AC Nitra



7. ročník 1933/34 SK Slavia Praha



8. ročník 1934/35 ŠK Vysoké Tatry



9. ročník 1934/35 EKE Viedeň



10. ročník 1935/36 nedokončený pre nepriaznivé počasie a nespôsobilý ľad



11. ročník 1935/36 AC Sparta Praha



12. ročník 1936/37 HC Tatry



13. ročník 1937/38 HC Tatry



14. ročník 1938/39 HC Tatry



15. ročník 1940/41 ŠK Slávia Prešov



16. ročník 1941/42 HC Tatry-Poprad



17. ročník 1942/43 zrušený



18. ročník 1945/46 SK Prostějov



19. ročník 1946/47 HC Tatry Poprad



20. ročník 1949/50 ZSJ Zdar LTC Praha



21. ročník 1950/51 Bratrství Sparta Praha



22. ročník 1951/52 Sokol Prostějov



23. ročník 1957/58 Spartak Praha Sokolovo



24. ročník 1958/59 Spartak Praha Sokolovo



25. ročník 1968/69 VŽKG Ostrava



26. ročník 1969/70 Výber Slovenska



27. ročník 1974 Slovan Bratislava



28. ročník 1975 Slovan Bratislava



29. ročník 1976 Reprezentácia ČSSR



30. ročník 1977 Reprezentácia ČSSR



31. ročník 1978 VSŽ Košice



32. ročník 1979 VSŽ Košice



33. ročník 1980 Sparta Praha



34. ročník 1981 Slezan STS Opava



35. ročník 1982 VSŽ Košice



36. ročník 1983 Dynamo Riga



37. ročník 1984 Tesla Pardubice



38. ročník 1985 Dukla Trenčín



39. ročník 1986 VSŽ Košice



40. ročník 1987 VSŽ Košice



41. ročník 1988 VSŽ Košice



42. ročník 1989 Sokol Kyjev



43. ročník 1990 ŠK Slovan Bratislava



44. ročník 1991 Reprezentácia ČSFR „20“



45. ročník 1992 HC Košice



46. ročník 1993 HC Košice



47. ročník 1994 Reprezentácia Slovensko „20“



48. ročník 1995 HC ŠKP PS Poprad



49. ročník 1996 Dukla Trenčín



50. ročník 1997 HC Slovan Bratislava



51. ročník 1998 HC Slovan Bratislava



52. ročník 1999 Olympijský výber Slovenska



53. ročník 2000 HK ŠKP Poprad



54. ročník 2001 HK ŠKP Poprad



55. ročník 2002 HC Vítkovice Steel



56. ročník 2003 Neftechimik Nižnekamsk



57. ročník 2004 Reprezentácia Slovensko „23“



58. ročník 2005 HK Tatravagónka ŠKP Poprad



59. ročník 2006 HC Vítkovice Steel



60. ročník 2007 HC Vítkovice Steel



61. ročník 2008 HC Košice



62. ročník 2009 HC Vítkovice Steel



63. ročník 2010 HC Oceláři Třinec



64. ročník 2011 Kölner Haie



65. ročník 2012 HK Poprad



66. ročník 2013 Graz 99ers



67. ročník 2014 HK Poprad



68. ročník 2015 Graz 99ers



69. ročník 2016 Lahti Pelicans

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 16. augusta (TASR) - Druhý najstarší hokejový turnaj v Európe Tatranský pohár napíše jubilejnú 70. kapitolu. Od štvrtka do nedele sa na popradskom štadióne predstaví šesť tímov z piatich krajín, pričom zloženie turnaja je výrazne iné než vlani. Namiesto klubov zo severu Európy prídu mužstvá z Bieloruska, Nemecka či Francúzska a chýbať nebudú ani domáci zástupcovia HK Poprad a HC Košice.Jubilejný ročník sa od predchádzajúceho líši zložením i formátom. V roku 2016 štartovali na turnaji štyri tímy, ktoré sa stretli systémom každý s každým. Tentoraz sa divákom predstaví šesť mužstiev. Okrem usporiadateľského Popradu a Košíc sa o titul popasujú aj Junosť Minsk z Bieloruska, EHC Bayreuth Tigers z Nemecka, Les Aigles de Nice z Francúzska a maďarský Dunaújvárosi Acélbikák. Mužstvá budú rozdelené do dvoch trojčlenných skupín. Ich víťazi sa stretnú v nedeľňajšom finále, tímy na druhých miestach budú hrať o bronzovú priečku a tretie mužstvá nastúpia o piate miesto.uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi. Popradčania by jubilejný ročník radi oslávili víťazstvom, ktorým by nadviazali na triumf z roku 2014. Vlani sa im domáci turnaj po výsledkovej stránke príliš nevydaril, keď v silnej konkurencii českého Třinca, švédskeho Örebra a víťazného fínskeho zástupcu Pelicans Lahti obsadili štvrtú priečku.Nedeľa 20. augusta