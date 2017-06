Štát chce v tomto roku dofinancovať zdravotníctvo asi 50 miliónmi eur

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. júna (TASR) – Zdravotníctvo by sa v tomto roku mohlo dofinancovať sumou 50 miliónov eur, navrhuje štát. Urobiť by sa to malo cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu. Povedali to dnes na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).povedal Kažimír. Sadzba za poistencov štátu by mala stúpnuť na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu. V súčasnosti ide o 3,78 percenta, jej výška sa zmení zákonom v parlamente v októbri tohto roka, nová sadzba by mala by mala byť účinná za mesiace november a december.povedal Drucker.Ministerstvo zdravotníctva najprv hovorilo o potrebe 150 miliónov eur. Drucker však nedávno informoval, že aj v tomto roku sú vyššie príjmy od ekonomicky aktívnych osôb, ako sa predpokladalo, a to o desiatky miliónov eur.Viac peňazí pre sektor dlhodobo žiadali neštátne nemocnice, zdravotné poisťovne, zamestnávatelia, ambulantný sektor, pacientske organizácie. Dofinancovanie má napríklad pomôcť štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorá mala minulý rok vysokú stratu a plní preto ozdravný plán, podľa jej šéfa Miroslava Kočana by to zlepšilo jej likviditnú i hospodársku situáciu.