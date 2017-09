Štát ešte neukončil posudzovanie žiadostí HB Reavis a J&T Real Estat

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko/MVSR Foto: TASR/Vladimír Benko/MVSR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Posudzovanie žiadostí dvoch developerov HB Reavis a J&T Real Estate o udelenie štatútu významnej investície štát ešte neukončil. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu TASR uviedol, že začaté konanie v zmysle zákona prerušil, pretože požiadal o doplnenie ďalších dokumentov a dát.skonštatoval úrad.HB Reavis sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) pre TASR uviedol, že rozhodnutie o udelení štatútu bude podmienené súhlasom zo strany bratislavského magistrátu, Petržalky a Ružinova. V máji uviedol, že štát k žiadosti HB Reavis vyjadrí do konca júna. Neskôr sa odhadovala jeseň tohto roka.Začiatkom augusta požiadala o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Ten by mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. V rámci konceptu Spojená Bratislava chce developer preinvestovať približne 1,2 miliardy eur, jeho súčasťou je aj nový peší most a električkové trate.Významná investícia je podľa zákona stavba, na ktorej výstavbu je potrebných najmenej 100 miliónov eur. Je národohospodársky významná alebo jej realizáciou sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest. Vláda musí o nej rozhodnúť, že jej výstavba je vo verejnom záujme.