Štátna ochrana prírody odmieta kritiku lesníkov

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) – Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v Banskej Bystrici chápe snahu lesníkov dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok, no pokiaľ sú predmetom diskusie chránené územia, tak ide o viac, obzvlášť, ak sledujeme dosahy klimatickej zmeny v našej prírode. Tie v konečnom dôsledku ústia aj do premnoženia podkôrneho hmyzu. Uvádza sa to v stanovisku ŠOP SR, ktorá je znepokojená mediálnymi vyjadreniami lesníkov na tému ochrany prírody v chránených oblastiach.zdôvodňuje ŠOP SR vo vyhlásení.konštatuje ŠOP SR.Podľa nej energiu odbornej verejnosti treba upriamiť na hľadanie konkrétnych riešení, ktoré rozvrat lesných spoločenstiev zastavia. Riešením určite nie je vytváranie holín o výmere desiatok či stoviek hektárov. Naopak, východiskom je citlivý prístup k lesom predovšetkým v chránených oblastiach. To predstavuje trvalú snahu štátnych ochrancov prírody.dodáva sa vo vyjadrení s tým, že vzájomné obviňovanie by malo skončiť a diskusia zostať v serióznej a konštruktívnej rovine.