Štátna VšZP a súkromné Union ZP a Dôvera by mali vykázať zisk

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uzatvorí vlaňajší rok so ziskom. Avizoval to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) bez bližších podrobností.VšZP svoj hospodársky výsledok zatiaľ nekomentuje.povedala hovorkyňa Viktória Vasilenková s tým, že predbežnú účtovnú závierku bude mať poisťovňa zostavenú v tomto mesiaci.Drucker informoval o zisku VšZP za minulý rok z bežnej činnosti. Štátnu zdravotnú poisťovňu však stále trápi stámiliónová strata z minulých účtovných období, plní ozdravný plán. Ku koncu minulého roka ide o sumu v hodnote 230 miliónov eur, vyplýva z predbežnej účtovnej závierky.Pozitívne hospodárenie za minulý rok budú mať aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a Union ZP. Výšku zisku však zatiaľ nevedia presne vyčísliť.povedal Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Takémuto výsledku podľa neho dopomohol dobrý vývoj ekonomiky a koncoročné dofinancovanie sektora, v prípade VšZP zohrali úlohu aj úsporné opatrenia v rámci ozdravného plánu.Do vysokej straty sa VšZP dostala pre nedostatočnú tvorbu technických rezerv.povedal Zachar.Pre vysokú stratu má VšZP problém s vlastným imaním, čo je pre každý hospodáriaci subjekt veľkým problémom. Znamená to totiž, že nevykazuje primeranú kapitálovú vybavenosť, teda stabilitu, ktorá má slúžiť v krízových situáciách na to, aby boli nároky veriteľov zabezpečené.povedal Zachar. Treba preto podľa neho pokračovať v úsporných opatreniach. Podľa neho by bolo prínosom, keby ozdravný plán pokračoval aj v nasledujúcich rokoch.Nutnosť ozdravovania poisťovne je podľa Zachara daňou za zlé hospodárenie v minulosti,. Nie je za to, aby štát pomáhal poisťovni pri navýšení základného imania.vysvetlil Zachar.