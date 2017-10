Štátne divadlo premiéruje Verdiho operu Falstaff v réžii J. Menzla

Jiří Menzl Foto: TASR/Zuzana Čižmáriková Foto: TASR/Zuzana Čižmáriková

Košice 25. októbra (TASR) – Štátne divadlo (ŠD) Košice pripravilo pre milovníkov opery hudobný bonbónik – komickú operu Giuseppe Verdiho Falstaff. Premiéra tohto diela pod režijným vedením českého režiséra Jiřího Menzla bude v piatok 27. októbra v historickej budove divadla.Falstaff je poslednou Verdiho operou a zároveň jedinou jeho komickou operou, ktorá sa hráva na svetových scénach. Operný génius sa v nej inšpiroval dramatickým géniom Williamom Shakespearom. Spojenie osobností minulosti i súčasnosti robí z prvej opernej premiéry ŠD v aktuálnej sezóne divadelnú udalosť košickej jesene. Hudobné naštudovanie mal na starosti hosťujúci slovenský dirigent Martin Leginus.Falstaff v histórii košického divadla pritom ešte nikdy nezaznel.vysvetlil dôvody výberu náročného titulu šéf opery ŠD Karol Kevický.Hlavnou postavou opery je zhýralý rytier John Falstaff, ktorý si aj v staršom veku užíva život plnými dúškami a podniká smelé zálety za windsorskými paničkami. Nejde však o naivného hlupáka, ako by sa mohlo zdať, a na svoje nezdary sa pozerá s nadhľadom a vyrovnanosťou. Z hudobného hľadiska je Falstaff dôkazom Verdiho vrcholného kompozičného majstrovstva a hudobno-dramatickej invencie a originality.Filmovému a divadelnému režisérovi Menzlovi priniesli slávu najmä film Ostře sledované vlaky, ktorý v roku 1966 získal sošku Oscara, ako aj ďalšia kultová snímka Vesničko má středisková, nominovaná na túto prestížnu cenu v roku 1985. Falstaff je v poradí jeho šiestou operou, na ktorej sa podieľal, zároveň ide o jeho košický režijný debut.Ako v stredu Menzel uviedol pre novinárov, operu robí a určuje hlavne dirigent a speváci, on ako režisér len dodávastaniol, ktorý nie je tak dôležitý.povedal Menzel. V prípade Falstaffa nečakal, že to bude tak muzikantsky náročné, príjemne ho prekvapil košický operný súbor a sólisti.dodal. Do budúcna zatiaľ pracovné plány 79-ročný Menzel nemá, košického Falstaffa označil ako možno svojuV opere sa ako sólisti predstavia v postave Falstaffa Peter Mikuláš a v alternácii Jiří Přibyl. Forda budú spievať Pavol Kubáň a Marián Lukáč, v postave Fentona diváci uvidia Martina Gyimesiho a Maksyma Kutsenka, v postavách windsorských paničiek Tatianu Paľovčíkovú-Paládiovú, Luciu Kašpárkovú, Myroslavu Havryliuk či Janette Zsigovú.