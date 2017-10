Štátne divadlo v Košiciach uvádza v premiére tanečnú drámu Hamlet

Košice. Foto: Lenka Hardoňová Foto: Lenka Hardoňová

Košice 4. októbra (TASR) – V netradičnej tanečnej podobe uvedie slávnu Shakespearovu drámu Hamlet Štátne divadlo (ŠD) Košice. Baletný súbor ju naštudoval v réžii Ondreja Šotha, premiéru bude mať v piatok 6. októbra.Hamlet je drámou o hľadaní zmyslu ľudského života a patrí medzi najznámejšie a najčastejšie inscenované divadelné hry. Stal sa tiež námetom pre mnohé filmové spracovania, tých tanečných, ktoré by zaujali, veľa nie je. Nový projekt košického baletu je tak výnimočným počinom. Autorom scenára sú na základe Shakespearovho diela Ondrej Šoth a Zuzana Mistríková.informoval Šoth dnes novinárov. Vytvoriť tanečnú podobu bolo podľa neho zložité z viacerých dôvodov vrátane obmedzenia hovoreného textu, spôsobu pohybového vyjadrenia, cez výber hudby až po priestorové limity košického divadelného javiska.doplnil.Choreografiu mala na starosti dvojica tvorcov - sólista košického baletu Maksym Sklyar a odchovanec kubánskej tanečnej školy Nelson Reguera Perez. V inscenácii znie najmä hudba Maxa Richtera z britského filmu Testament of Youth, ako aj skladby Byrona Metcalfa, Istvana Sky a Giorgia Maineria.V najnovšom titule sa predstaví celý košický baletný súbor. V sólových postavách diváci uvidia ako Hamleta Sergia Iegorova, Vasyla Sevastyanova a Gennara Sorbina, v postave dánskeho kráľa Claudia Jozefa Marčinského, Mareka Šarišského a Petra Rolíka a ako Gertrúdu - Hamletovu matku Elenu Chetvernyu, Grétu Nagyovú a Františku Vargovú.Šéf opery košického divadla Andrii Sukhanov skonštatoval, že tanečník v takýchto dielach to má oproti hercovi ťažšie, keďže sa nevyjadruje verbálne, ale pohybom.dodal.V predstavení odznejú aj citácie zo Shakespearovej drámy, ktoré nahrali Tomáš Maštalír a Táňa Pauhofová. Tvorcovia sa rozhodli predstavenie venovať slovenskému hercovi Jánovi Mistríkovi k jeho životnému jubileu.