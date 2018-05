Stavebné firmy získavajú zákazky na základe spolupráce a kontaktov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 25. mája (TASR) - Stavebné firmy získavajú zákazky na základe dlhodobej spolupráce a osobných kontaktov s investormi. Vyplýva to z analýzy slovenského stavebníctva k 2. štvrťroku 2018 od analytickej a výskumnej spoločnosti CEEC Research. Pripravila ju v spolupráci s Považskou cementárňou v Ladciach a vychádza z rozhovorov s riaditeľmi kľúčových stavebných spoločností. O výsledkoch informovala médiá spoločnosť v piatok.Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka je faktor s maximálnym vplyvom na získanie zákazky, ohodnotili riaditelia stavebných firiem dlhodobú spoluprácu a osobné kontakty s investormi 7,9 respektíve 7,8 bodu. Najmenej sa firmy pri získavaní zákaziek spoliehajú na priamy dopyt zákazníkov(5,8 bodu).Ponúkaná cena je podľa riaditeľov stavebných firiem kľúčovým kritériom pre zákazníka. Tento faktor získal 8,8 bodu. Významne sa do rozhodovacieho procesu premieta vlastná skúsenosť s firmou (7,8 bodu) a jej predchádzajúce realizácie u iných zákazníkov (7,6 bodu). Najmenší vplyv má pri výbere reklama (4,7 bodu) a veľkosť firmy (5,5 bodu).Takmer polovica (47 %) stavebných firiem je ochotná pre získanie zákazky prekročiť svoje interné smernice (tzv. risk management), a 53 % z nich by to nikdy nespravilo, uzatvára analýza.