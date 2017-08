Stereotypy v živote Rómiek. Nosná téma festivalu Ľudia z rodu Rómov

Na snímke pohľadnice rómskych žien, ktoré sú súčasťou výstavy s názvom Ako doma pri príležitosti otvorenia najväčšieho rómskeho multižánrového podujatia na strednom Slovensku Ľudia z rodu Rómov 16. augusta 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke zľava riaditeľka festivalu Andrea Bučková, spoluorganizátor a dramaturg festivalu David Fischer a rómska aktivistka v oblasti ľudských práv Ingrid Kosová pri symbolickom otvorení festivalu aktom umývania nôh pri príležitosti otvorenia najväčšieho rómskeho multižánrového podujatia na strednom Slovensku Ľudia z rodu Rómov 16. augusta 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 16. augusta (TASR) – Vplyv rodových stereotypov na život rómskych žien je nosnou témou 16. ročníka najväčšieho rómskeho multižánrového podujatia na strednom Slovensku Ľudia z rodu Rómov, ktorý sa od dnešného dňa do 19. augusta koná v Banskej Bystrici, vo Zvolene a Sliači.Pred banskobystrickým Múzeom SNP si dnes o 20.00 h hostia festivalu pripomenú rómsky holokaust akciou Leperiben – My nezabúdame. Tentoraz bude symbolická spomienka v spolupráci s Múzeom rómskej kultúry v Brne venovaná nedávno zosnulej Emílii Machálkovej, poslednej Rómke, ktorá prežila holokaust.uviedla organizátorka Andrea Bučková.Banskobystrická radnica, kde výstavu otvorili, sa premenila na kuchyňu, pribudli odkvapkávače a lavóry.pripomenula Bučková.Podľa nej aj teraz sa snažili pripraviť žánrovo vyvážené podujatie. Citlivé témy, performance, klasiku, jazz, moderné divadlo dopĺňajú populárne rómske kapely a interpreti Gipsy Čáve, maďarská Nótar Mary, Gitana a ďalší.Kľúčové udalosti z dejín Rómov očami rómskych žien uvedie v slovenskej premiére česká divadelná skupina ARA ART. Do zvolenského Domu kultúry ŽSR príde vo štvrtok (17.8.) s autorským predstavenímV podvečer sa v rovnakých priestoroch bude diskutovať o rodových stereotypoch.Areál Múzea SNP v meste pod Urpínom v piatok (18.8.) oživí KlaJazzRom spájajúci melódie klasiky, jazzu a rómskych piesní.Sobota (19.8.) patrí už tradične galaprogramu. Tento rok privíta v kúpeľnom hoteli Palace Sliač ruských hostí Volnij Tabor, maďarskú populárnu speváčku Notár Mary, Oláh Gipsy Beats, a tiež domáce slovenské a české kapely, spevákov a speváčky.Podujatie Ľudia z rodu Rómov sa koná pod záštitou prezidenta SR, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, primátorov miest Banská Bystrica a Zvolen a ďalších. Organizátorom je občianske združenie Quo Vadis a partnermi Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, ARA ART, mestá Banská Bystrica a Zvolen. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR.