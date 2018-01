Sting a Shaggy spolu nahrali niekoľko skladieb

Sting *

BRATISLAVA 13. januára - Anglický hudobník Sting a jeho kolega Shaggy spolu nahrali niekoľko skladieb.Dvojica sa stretla v štúdiu koncom minulého roka a dala dokopy niekoľko piesní, ktoré vyjadrujú ich spoločnú lásku k Jamajke, tamojším ľuďom, hudbe a kultúre. Podľa tlačovej správy je ich tvorba ovplyvnená týmto ostrovom a celým Karibikom.Šesťdesiatšesťročný Sting a 49-ročný Shaggy predstavili prvú ukážku z ich spoločného počinu 6. januára na jamajskom charitatívnom koncerte. Pieseň sa volá Don’t Make Me Wait a jej štúdiová verzia sa dostane na verejnosť 2. februára. Interpreti zatiaľ neprezradili, v akej forme ponúknu nahraté skladby.* vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, sa pohybuje na hudobnej scéne od začiatku 70. rokov. Spočiatku bol členom kapely The Police, s ktorou má na konte päť albumov. V júni 1985 uviedol na trh prvú sólovku The Dream Of The Blue Turtles. Je členom Skladateľskej siene slávy, Rock'n'rollovej siene slávy a má i hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Medzi jeho najväčšie sólové hity patria skladby ako Russians, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith In You, Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, When We Dance, Desert Rose (feat. Cheb Mami) či Brand New Day. S kapelou The Police nahral hity Roxanne, Message In A Bottle, Don't Stand So Close To Me, Every Little Thing She Does Is Magic alebo Every Breath You Take. Na konte má napríklad 16 cien Grammy, Zlatý Glóbus, cenu Primetime Emmy alebo štyri nominácie na Oscary.

Shaggy *

* vlastným menom Orville Richard Burrell, nastúpil v roku 1988 do amerického námorníctva, slúžil aj vo vojne v Perzskom zálive. V roku 1993 vydal debutový album Pure Pleasure, po ktorom ponúkol nahrávky ako napríklad Boombastic (1995), Hot Shot (2000), Lucky Day (2002), Summer in Kingston (2011) či Out of Many, One Music (2013). Na konte má aj niekoľko kompilácií a single ako Oh Carolina, In the Summertime, Boombastic, It Wasn't Me, Angel alebo Hey Sexy Lady. Podarilo sa mu získať jednu cenu Grammy.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.