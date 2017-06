Štrajkujúci zostali doma, odborári prednesú vedeniu Volkswagenu nové požiadavky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. júna - Odborári sa s vedením spoločnosti Volkswagen Slovakia stretnú aj v sobotu, rokovať začnú o desiatej. Informovali o tom na sociálnej sieti zástupcovia Moderných odborov Volkswagen.Dokedy budú sobotňajšie rokovania pokračovať, zatiaľ nie je jasné. Ostrý štrajk ale naďalej pokračuje, cez víkend však štrajkujúci ostanú doma. V prípade, že sa odbory na novej kolektívnej zmluve s vedením automobilky nedohodnú, plánujú prísť pred bratislavský závod aj v pondelok 26. júna.Predseda odborov Zoroslav Smolinský v piatok povedal, že majú pripravené nové návrhy, ktoré chcú zamestnávateľovi predstaviť. Vedenie podniku predložilo ponuku odborárom zvýšiť od 1. júna 2017 mzdy o 4,5 % a od 1. januára 2018 zvýšenie o ďalších 4,5 %.Okrem toho navrhli vyplatiť zamestnancom jednorazovú platbu od 1. júna tohto roka vo výške 350 eur a ďalších 200 eur v auguste 2018. Odborári od 1. júna 2017 požadujú zvýšenie platov o 8,9 % a od 1. júna 2018 zvýšenie o ďalších 5 %, čiže celkovo o 13,9 %.Celkový rozdiel, ktorý zamestnancom ponúka vedenie Volkswagen Slovakia počas 19-mesačného trvania kolektívnej zmluvy oproti požiadavkám odborárov, predstavuje 120 eur. Mesačne by tak zamestnanci automobilky mali na výplatných páskach o šesť eur menej, než žiadajú odbory."Ľudia si neželajú jednorazové platby, ľudia si jednoznačne želajú tarify. My vieme, že keď sú navýšené tarify, tak pre zamestancov je ozaj istota aj do budúcna, ale keď sú jednorazové platby, tak jediné, čo sa navyšuje, je priemerný zárobok," skonštatoval v piatok predseda MOV Zoroslav Smolinský.