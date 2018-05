Štrajky vo Francúzsku opäť obmedzili dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. mája (TASR) - Železničnú dopravu vo Francúzsku v stredu opäť ochromí štrajk zamestnancov štátnej železničnej spoločnosti SNCF. Ide o 21. deň štrajkov, ktoré sa začali v apríli. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Le Figaro.Vedenie SNCF varovalo, že železničná doprava budena celom území Francúzska. Vlakové spojenie so susednými štátmi bude tiež obmedzené, keď pôjdu len dva z troch vlakov.Predpokladá sa, že na trate vypravia v priemere tri z piatich superrýchlych vlakov triedy TGV. O 50 percent bude obmedzená aj premávka vlakov triedy TER a Transilien. Pokiaľ ide o vlaky triedy Intercités, vypravia len dve z piatich vlakových súprav.V metropolitnej oblasti Paríža, známej ako Ile-de-France, sa dopravu podľa obvyklého grafikonu podarilo zabezpečiť len na linke RER A. Obmedzená bude však prevádzka rýchlovlakov RER na linke B, kde v závislosti od sektora budú premávať jeden z dvoch alebo dva z troch vlakových spojov.Očakáva sa, že v stredu budú známe výsledkyktoré organizovali štyri odborárske združenia a ich členovia sa v nich mali vyjadriť k vládnemu návrhu reforiem v spoločnosti SNCF. Vedenie SNCF označilo tento plebiscit zaFrancúzske médiá prinášajú vyjadrenia cestujúcich, ktorí pochybujú o účinnosti štrajku i o ochote vlády vyhovieť požiadavkám štrajkujúcich. Hovoria tiež, že štrajk práve ich postihol najviac, pretože im spôsobuje problémy pri cestovaní a presunoch do práce či školy.Odborári spoločnosti SNCF naplánovali svoj štrajk na celkove 36 dní do konca júna, pričom obmedzenia v doprave trvajú vždy dva po sebe nasledujúce dni.Odborári a zamestnanci SNCF svojím štrajkom protestujú proti návrhu reformy SNCF.Dnešnému štrajku predchádzal v utorok celoštátny štrajk štátnych zamestnancov - v poradí už tretí od nástupu Emmanuela Macrona do prezidentského úradu vlani v máji. Protestné pochody a zhromaždenia sa konali v asi 130 mestách krajiny.Macron v predvolebnej kampani sľuboval zníženie verejných výdavkov a prepracovanie francúzskeho pracovného práva. Vláda vedie s odbormi rokovania o svojich plánoch a má v úmysle prijať na budúci rok zákony o reformách pracovného trhu.