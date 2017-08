Strana Starostovia a nezávislí kandidáti podporuje kandidatúru Rašiho

Richard Raši Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. augusta (TASR) - Strana Starostovia a nezávislí kandidáti sa prihlásila k podpore kandidatúry Richarda Rašiho (Smer-SD) na post predsedu Košického samosprávneho kraja. TASR o tom dnes informovali z jeho tímu.povedal Raši.Kandidatúru na predsedu kraja oznámil Richard Raši (Smer-SD) koncom mája. SNS postaví Jarmilu Tkáčovú. Opozičné strany SaS, OĽaNO a KDH sa dohodli na nominácii Rastislava Trnku. O post predsedu KSK sa bude uchádzať aj Adam Šepetka, ktorého nominovala strana Nezávislosť a Jednota (NAJ), strana Most-Híd nominovala primátora Kráľovského Chlmca Karola Patakyho.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra a majú stáť vyše 10 miliónov eur. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Predsedom sa stane ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Krajskí predsedovia a poslanci nebudú zvolení na štyri roky, ako to bolo doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.