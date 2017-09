Z pera dr. Johna Watsona. Pre všetkých milovníkov záhad a rébusov vychádzajú Stratené prípady Sherlocka Holmesa .

„Keď vylúčime nemožné,

to, čo zostane, musí byť pravda,

aj keď je to nepravdepodobné.“

Sherlock Holmes

Áno, najslávnejší detektív sa vracia na scénu.

Viete dedukovať ako Sherlock Holmes? Skúste to! Vyriešte vyše 140 dômyselných hádaniek, ktoré súvisia so stratenými prípadmi Sherlocka Holmesa.

Vražda v hoteli

Krutý žalárnik

Prvý rébus

Vlaková záhada

Stovka sviečok

Prekvapenie v kúpeli

Neposedný pes

Zlostný mlynár

V tejto pozoruhodnej zbierke holmesovských hlavolamov nájdete úlohy pre každého – od jednoduchých až po diabolsky zložité. Svoje deduktívne schopnosti si overíte v odpovediach a vysvetleniach na konci knihy.

Kniha Stratené prípady Sherlocka Holmesa sú prehľadne rozdelené na Jednoduché hlavolamy, Priamočiare hlavolamy, Rafinované hlavolamy a Diabolské hlavolamy.

Ako raz povedal ktosi múdry: „Všetky otázky sú ťažké, keď nepoznáme odpovede, a ľahké, keď ich poznáme.“ Určite kde-tu zistíte, že rozdelenie knihy nebolo úplne presné, a za to sa dr. Watson ospravedlňuje. „Hlavolamy som mohol posúdiť len svojím obmedzeným rozumom,“ dodáva s úsmevom.

Vyskúšajte svoje mozgové závity. Tu je jednoduchý hlavolam z knihy Stratené prípady Sherlocka Holmesa.

Vražda v hoteli

Počas riešenia Hrôzostrašného prípadu lúpežníkovej dcéry sme sa so Sherlockom Holmesom ocitli v luxusnej izbe na treťom poschodí hotela na Strande. Žena, o ktorú išlo – neopísal by som ju ako dámu –, mala neskutočne zlé srdce. Striehli sme v izbe číslo 303, Holmes bol prefíkane prezlečený za fakíra. Naša podozrivá bola vo vedľajšej izbe so svojimi ďalšími obeťami. Chystali sme sa ju zadržať, žiaľ, zaskočili nás okolnosti.

Z izby číslo 304 sa ozval vresk a potom ženský hlas zvolal: „Nie, Hugo! Nestrieľaj! Nie!“ Nasledoval hlasný výstrel.

Ihneď sme sa rozbehli k izbe číslo 304. Dvere neboli zamknuté a vtrhli sme dnu. Nehanbím sa priznať, že som mal v ruke revolver. Naskytol sa nám strašný pohľad. Lúpežníkova dcéra ležala mŕtva na dlážke. Na opačnej strane miestnosti sa hrčili traja ľudia, všetci bledí a šokovaní. Na zemi pri nich ležala pištoľ – očividne niekomu vypadla z roztrasených rúk.

Holmes ukázal prstom postupne na každého v hlúčiku: „Vy pracujete v škole, vy v krajčírskej dielni a vy ste právnik. Watson, zadržte...“

„Právnika,“ prerušil som ho – využil som jedinečnú šancu priložiť ruku k dielu.

„Isteže,“ odvetil Holmes a v hlase mu zaznelo mierne podráždenie. Ako som práve ja vedel, kto je páchateľ?

A riešenie? To nájdete na strane 170 v knihe Stratené prípady Sherlocka Holmesa ... No dobre, nebudeme vás naťahovať :) Riešenie znie - jediným mužom v trojici bol právnik, preto bolo krajne nepravdepodobné, že by sa učiteľka alebo krajčírka volali Hugo.

Milan Buno, literárny publicista