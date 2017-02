Stravné lístky nebude možné nahradiť hotovosťou, návrh OĽaNO neuspel

Ilustračná snímka Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Bratislava 7. februára (TASR) - Zamestnávatelia sa nebudú môcť rozhodnúť, či zamestnancovi poskytnú stravné lístky alebo hotovosť. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž neposunulo do druhého čítania novelu Zákonníka práce, ktorá mala takúto možnosť zaviesť do praxe.Novelu právnej normy parlamentu predložila skupina opozičných poslancov hnutia OĽaNO-NOVA.odôvodňovali svoj zámer predkladatelia.Pre bežného človeka podľa nich tento systém neprináša žiadne uľahčenie života, navyše mu bráni pri rozhodovaní, ako má naložiť s vlastnými peniazmi, ktoré by mu inak zamestnávateľ poskytol formou finančného príspevku.Novelou Zákonníka práce preto chceli poskytnúť zamestnávateľovi aj zamestnancovi možnosť rozhodnúť sa, či zamestnávateľ bude povinný prispieť na stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo tú istú sumu vyplatí zamestnancovi ako finančný príspevok. Takáto možnosť by podľa nich bola zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo by sa umožnilo zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku.Tiež navrhovali, aby bol takýto finančný príspevok na stravovanie oslobodený od dane z príjmu, čím by došlo k zrovnoprávneniu nárokov zamestnancov pri poskytovaní akejkoľvek formy finančného príspevku na stravovanie.