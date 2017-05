Stretnutie T. Gašpara s organizátormi protikorupčného pochodu nebude

Na archívne snímke prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Stretnutie policajného prezidenta Tibora Gašpara so stredoškolákmi organizujúcimi ďalší Veľký protikorupčný pochod sa zatiaľ neuskutoční. Gašpar neprijal návrh na zmenu priebehu stretnutia zo strany študentov. Oznámil to dnes prostredníctvom vystúpenia na sociálnej sieti.Gašpar pozval organizátorov Dávida Straku a Karolínu Farskú verejne aj osobným e-mailom, na ktorý študenti reagovali v otvorenej odpovedi. Navrhli, aby sa diskusia neuskutočnila na policajnej pôde, ale na Gymnáziu Juraja Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave, pričom by sa jej mohli zúčastniť aj ďalší študenti, médiá a diskusiu by moderoval Lukáš Fila, šéf vydavateľstva vydávajúceho Denník N.povedal policajný prezident k návrhom študentov.doplnil.Pozvanie pre študentov na políciu Gašpar odôvodnil tým, aby sa mali možnosť stretnúť aj s inými policajtmi, ktorí pôsobia v oblasti boja proti korupcii. Ponuka na stretnutie platí podľa jeho slov aj naďalej.uzavrel.Organizátori protikorupčného pochodu vo verejnej odpovedi policajnému prezidentovi uviedli, že sú nespokojní s tým, akým spôsobom sa končia kauzy, v ktorých sú medzi podozrivými politicky angažované osoby, ich priatelia či známi.napísali Straka a Farská.Návrh presunúť stretnutie na pôdu školy odôvodnili študenti tým, že sa chcú vyhnúť pochybnostiam zo strany verejnosti o obsahu a účele stretnutia. Podľa ich predstáv by sa totiž na diskusii na gymnáziu mohli zúčastniť aj iní študenti a tiež médiá, ktoré by nemali možnosť klásť otázky a diskusiu by iba monitorovali.Študenti tiež navrhli, aby sa debaty aktívne zúčastnili aj dvaja zástupcovia z radov vysokoškolákov, ktorí sa pridali po prvom pochode k ich výzve, a tiež, aby bola moderovaná a tejto úlohy sa zhostil Lukáš Fila. Termín stretnutia navrhli na stredu (24.5.) alebo štvrtok (25.5.) o 15.30 h.