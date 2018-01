Strieborná zberateľská minca k 25. výročiu vzniku SR je už v predaji

Na snímke vľavo guvernér NBS Jozef Makúch odovzdáva do rúk ministra financií SR Petra Kažimíra pamätnú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti prvého dňa predaja 3. januára 2018 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke líc pamätnej striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti prvého dňa predaja 3. januára 2018 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke rub pamätnej striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti prvého dňa predaja 3. januára 2018 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) – Výročie vzniku Slovenskej republiky pripomína aj strieborná zberateľská minca, ktorá bola v stredu uvedená do predaja. Minca s nominálnou hodnotou 25 eur zobrazuje cestu Slovenska k samostatnosti.Zberateľská minca bola vyrobená v bežnom aj proof vyhotovení v limitovanom náklade 11.000 kusov. Predstavená bola v stredu v Bratislave zástupcami Mincovne Kremnica a Národnej banky Slovenska (NBS) spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD).Zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur vydáva NBS po prvý raz.poznamenal pre TASR Ľuboš Kupec z Mincovne Kremnica.NBS zároveň začala vymieňať aj pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou 25. výročia vzniku SR. Tá bola vyrobená v celkovom množstve 1 milión kusov.uviedol guvernér NBS Jozef Makúch s tým, že táto minca bude zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny.Autorom návrhu oboch mincí je Pavel Károly.opísal Károly.Vznik SR symbolizuje československá zástava, ktorá sa na líci zberateľskej mince mení v oblúkovitej kompozícii na slovenskú a dominuje jej Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je zobrazený Karlov most a vrch Kriváň ako symboly Československa. Označenie nominálnej hodnoty mince sa nachádza vnútri oblúka. Pri spodnom okraji je nápis Slovensko a za ním letopočet 2018.Rub mince zobrazuje mapu Slovenska, symbolickú bránu do Európskej únie (EÚ) a znak eura s časťou hviezd EÚ, ktoré slúžia na vyjadrenie začlenenia SR do Únie a eurozóny. Výročie pripomína nápis 25 rokov Slovenskej republiky v spodnej časti. Pod mapou je dátum vzniku SR, teda 1. 1. 1993. Nad ním je umiestnená značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky autora návrhu mince. Hranu zdobia reliéfne prvky čičmianskeho ornamentu.