Študenti architektúry priniesli nápady na možnú podobu Miletičky

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Nové pohľady a podnety na možnú budúcu podobu a využitie územia trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove. Aj to prinášajú ateliérové práce 13 študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave, ktoré sú vystavené vo vstupnej hale Domu kultúry Ružinov. Tie zároveň súvisia s obstarávaným územným plánom zóny v lokalite trhoviska, ktorý je vo fáze prieskumov a rozborov.uviedla pre TASR hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová, podľa ktorej je každý návrh svojím spôsobom jedinečný. Niektorí z autorov do nich zakomponovali nové cyklotrasy alebo prinášajú koncepčné riešenia v oblasti dopravy, aj keď sú podľa mestskej časti skôr vizionárskeho charakterupriblížila Šebová.Ateliérové práce sú prvým overením spolupráce medzi mestskou časťou a fakultou STU. Dohodu o nej uzatvorili obe strany v polovici uplynulého roka po schválení ružinovským miestnym zastupiteľstvom. Jej cieľom je vzájomná spolupráca v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry. Fakulta by mohla miestnej samospráve pomáhať napríklad pri ideovom riešení rozširovania kapacít materských škôl, pri spracovávaní územných plánov alebo pri obnove fasád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.Výstava s názvom Nová tvár Miletičky je verejnosti prístupná vo vstupnej hale Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici do 4. júla. Návštevníci majú zároveň možnosť zahlasovať za návrh, ktorý ich najviac zaujal, a to buď priamo na výstave, alebo prostredníctvom dotazníka na webovej stránke mestskej časti.