Štvorlístok pre talenty opäť spojí nadané deti a mládež s umelcami

Na archívnej snímke herečka Milka Zimková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) – Benefičný Štvorlístok pre talenty, ktorý spája talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodnených skupín so známymi umelcami rôznych žánrov, rozkvitne už po štvrtý raz. Na pódiu bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava sa počas piatkového (20.4.) koncertného galavečera predstaví približne 200 účinkujúcich z rôznych umeleckých oblastí. Ide o vyvrcholenie celoročných aktivít občianskeho združenia Leca.uviedol na štvrtkovej tlačovej besede predseda občianskeho združenia Andrej Leca. Pódium tak bude patriť slovenským i zahraničným hereckým, speváckym, hudobným, tanečným, výtvarným a iným umeleckým osobnostiam. Tohtoročným exkluzívnym hosťom bude japonská speváčka Masumi Ormandy.Za hereckú oblasť sa predstaví napríklad Milka Zimková, Jana Nagyová ako niekdajšia Arabela, Pavel Trávniček, princ z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku, ale tiež Jitka Frantová či Zdenka Procházková.uviedla pre TASR Procházková.O svojej úlohe počas galavečera, kde stvárni Minulosť, hovorí, že je to síce malá rola, ale ako pre ňu.doplnila herečka, ktorá príde rada aj o rok, ak ju organizátori oslovia. Podobne sa vyjadril i český herec Pavel Trávniček.priblížil Trávniček.Chýbať nebude ani Ján Berky Mrenica ml., džezzmen Peter Lipa, raper Suvereno, Justin Topoľský, saxofonista Radoval Tariška, muzikant Peter Adamov, operná speváčka Martina Múdra, ale tiež Bratislavský detský zbor, Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu či Poddukelský umelecký ľudový súbor. Súčasťou podujatia bude aj módna prehliadka Ivety Lederer.Občianske združenie Leca vzniklo v roku 2014. Jeho cieľom je finančná a morálna podpora a pomoc pri rozvíjaní talentu detí a mládeže zo Slovenska i Česka vo veku od troch do 26 rokov. V tomto školskom roku podporuje 74 štipendistov.