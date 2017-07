Štvrtý beh s býkmi v Španielsku si vyžiadal len ľahšie zranenia

Muži bežia pred býkmi v úzkych uličkách počas štvrtého behu na tradičnom festivale San Fermíno v severošpanielskom meste Pamplona 10. júla 2017. Deväťdňový festival na počesť mestského patróna San Fermína priláka každoročne desiatky tisíc zahraničných návštevníkov. Súčasťou festivalu je každodenný ranný beh býkov ulicami mesta a popoludňajšie býčie zápasy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pamplona 10. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia pri dnešnom v poradí štvrtom behu s býkmi v španielskom meste Pamplona, kde sa konajú slávnosti sv. Fermína. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Hovorca španielskeho Červeného kríža José Aldaba uviedol, že dve osoby boli so zraneniami, ktoré im však nespôsobili býky, prevezené do nemocnice. Stav ani jedného zo zranených nie je podľa Aldabu vážny.Býky dnes prekonali 850-metrovú vymedzenú trasu vedúcu kľukatými uličkami Pamplony za dve minúty a 19 sekúnd, čo je zatiaľ jeden z najlepších časov. Za priemerný sa považuje čas okolo troch minút.Od piatka, keď sa fiesta v Pamplone začala, nabrali býky na rohy už päť bežcov. Štyria z nich sú občanmi Spojených štátov, piaty je Španiel. Ani jeden z nich nie je v ohrození života.Deväťdňová fiesta v Pamplone sa stala celosvetovo známou vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza. Aj vďaka nemu do severošpanielskej Pamplony na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov.Každý rok sa počas behu s býkmi uličkami Pamplony zraní 50-100 ľudí. Od roku 1911 si beh s pol tony vážiacimi býkmi vyžiadal aj 15 obetí na životoch. Posledný smrteľný prípad zaznamenali v roku 2009, keď zomrel 27-ročný Španiel.