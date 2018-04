Súboj Ružomberku a Trnavy skončil bezgólovou remízou

Na snímke sprava Ján Maslo (Ružomberok) a Marvin Egho (Trnava) v zápase 6. kola skupiny o titul futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava v Ružomberku 21. apríla 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke zľava hlavný rozhodca Jozef Pavlík udeľuje žltú kartu hráčovi Ružomberka Branislavovi Ľuptákovi v zápase 6. kola skupiny o titul futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - FC SPartak Trnava v Ružomberku 21. apríla 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Pavlík - Slyško, Žákech, ŽK: Jonec, B. Ľupták – Čivič, Godál, Kadlec, 1863 divákov



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Pikk – B. Ľupták, Qose – Daniel, Gešnábel (85. D. Takáč), Kostadinov – Gerec (61. Čapek)



Trnava: Chudý – Kadlec, Mar. Tóth (76. Hladík), Godál, Čivič (85. Čonka)– Pehlivan, A. Sloboda - Ofosu (46. Š. Pekár), Čanturišvili, Jirka – Egho



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Po fyzicky veľmi náročnom semifinále Slovenského pohára v Žiline sme pohybovo vyzerali veľmi dobre. Mužstvu nechýbala ani agresivita, vypracovali sme si veľa gólových šancí, zápas sme mali dotiahnuť do víťazného konca. Súpera sme až na jedno zaváhanie do ničoho nepustili. V podstate nevystrelil na bránku. Z nášho pohľadu to bol veľmi slušný zápas."



Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Môžeme a musíme hrať lepšie. Bolo veľa úsekov, keď som nepoznával moje mužstvo, akoby to boli iní hráči, iné mužstvo. Musíme pridať, to, čo sme ukázali v sobotu, nestačí. Po tom, ako sme hrali, nemôžeme na nič iné myslieť, len na to, ako sa zlepšiť a opäť hrať koncentrovane. Toto môže stačiť najviac na tretie miesto. Nechcem však robiť žiadny cirkus, Ružomberok je veľký klub, minulú sezónu získal o deväť bodov viac než Trnava."

Ružomberok 21. apríla (TASR) - V 6. minúte sa Daniel po prihrávke Kostadinova ocitol v prvej a veľmi nádejnej streleckej pozícii, lenže, lopta na slabšej ľavačke mu absolútne nesadla. V 27. minúte P. Maslo poslal strieľaný center do ohňa Spartaka, ktorého brankár Chudý všetko vyriešil. V 32. minúte Qose po narážačke vypálil spoza pokutového územia a prudká rana presvišťala nad. V 38. minúte Macík nad brvno vytesnil hlavičku Godála. V 40. minúte sa hostia v trojici ocitli pred brankárom Macíkom, po prihrávke Godála na Egha, ktorý prestrelil bránku, asistent rozhodcu zdvihol zástavku pre ofsajd. V závere prvopolčasového nadstavenia "miliónovú" príležitosť zahodil J. Maslo, keď bol úplne sám pred Chudým.V 50. minúte Jonecovi pri spracovaní vypichol loptu skoro na polovici ihriska Jirka, a hoci tiesnený, riadne natiahol Macíka, ktorý stál trochu viac pred bránkou. O päť minút neskôr na druhej strane napriahol Daniel a Chudý vytiahol reflexívny zákrok. V 67. minúte Egho na vysoký center veľmi zle nastavil hlavu. V 73. minúte Qose kolmou prihrávkou oslovil Kostadinova, ten si aj ideálne prevzal loptu, rútil sa sám na Chudého, ale minul priestor medzi žrďami. V závere sa Liptáci, ktorí boli vpredu nebezpečnejší než ich súper, snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale bezgólový stav zostal potvrdený aj po záverečnom hvizde rozhodcu.