Súčasťou šachového festivalu v Ružomberku budú premiérovo aj MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 19. mája (TASR) - Súčasťou najväčšieho šachového festivalu na Slovensku Chessfest 2017, ktorého dejiskom je od 26. mája metropola dolného Liptova, sú po prvý raz v histórii aj majstrovstvá sveta telesne hendikepovaných šachistov. Organizátori si aj týmto podujatím pripomínajú 95. výročie prvého šachového turnaja v Ružomberku.skonštatoval hlavný organizátor Marek Zelnický zo Šachového klubu Ružomberok.Podujatie odštartuje majstrovstvami Slovenska štvorčlenných družstiev do 16 rokov, pokračovať bude jedným z najmasovejších turnajov na Slovensku - majstrovstvami Slovenska v rapid šachu, kde sa rozhodne o víťazoch až v 14 kategóriách.doplnil Zelnický.Majstrovstvá sveta telesne ťažko postihnutých a vozíčkarov začnú 27. mája a trvať budú do 6. júna.vysvetlil.Pokračoval, že súbežne s majstrovstvami sveta sa uskutoční aj "B" turnaj, a to 20. ročník medzinárodného šachového turnaja o pohár primátora mesta Montana Fide Open Ružomberok 2017.dodal riaditeľ festivalu.