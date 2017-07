Súd v Brazílli zbavil Lochteho obvinení za incident na OH v Riu

Americký plavec Ryan Lochte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 16. júla (TASR) - Brazílsky súd zbavil amerického plavca Ryana Lochteho obvinení z vlaňajších olympijských hier v Riu de Janeiro. Šesťnásobný olympijský šampión čelil obvineniu, že si vymyslel lúpežné prepadnutie.Lochte dostal od Americkej plaveckej federácie 10-mesačný dištanc za to, že si v Brazílii vymyslel príbeh o okradnutí. Po vypršaní trestu mal na pretekoch v Los Angeles štartovať na 50 aj 100 m voľným spôsobom a na 200 m individuálne polohové preteky, no svoj návrat do domácich súťažných bazénov napokon odložil pre narodenie syna Caidena.Súd v sobotu potvrdil, že vyjadrenie 32-ročného Lochteho o incidente, ktoré poskytol americkej stanici NBC, neberie do úvahy ako falošné nahlásenie. To sa v Brazílii trestá 18-mesačným väzením.uviedol Lochteho právny zástupca Jeff Ostrow v stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AP.