Súd v Trebišove rozhodol o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu

Trebišov 13. júna (TASR) – Okresný súd v Trebišove v utorok (12.6.) rozhodol o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu. Sebastiano V. je obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, vo väzbe je od polovice marca. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať košický krajský súd. Obvinený tak zatiaľ ostáva vo väzbe.Sudca okresného súdu v utorok rozhodoval na základe žiadosti Sebastiana V. o prepustenie z väzby.potvrdila v stredu TASR hovorkyňa krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.Prokurátor proti uzneseniu na mieste podal sťažnosť.uviedla Pančurová.Sebastiano V. je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V., taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina V. eskortovali zo Slovenska do Talianska 15. mája na základe európskeho zatykača.V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol obvinenie.uviedol v minulosti hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až trojročný trest odňatia slobody.Trebišovský okresný súd vzal Sebastiana V. do väzby najprv z dôvodu, že by mohol ujsť, skrývať sa alebo ovplyvňovať svedkov. Voči tomuto rozhodnutiu podal obvinený sťažnosť. Krajský súd potom napadnuté uznesenie 13. apríla zrušil, na základe jeho verdiktu však obvinený zostal vo väzbe z dôvodu tzv. preventívnej väzby.