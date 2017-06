Sudca zamietol žalobu rodičov Boogaarda proti vedeniu NHL

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2010 hráč Philadelphie Flyers Jody Shelley (vľavo) a Derek Boogaard (vpravo) z New York Rangers v pästnom súboji počas zápasu NHL vo Philadelphii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 6. júna (TASR) - Federálny sudca z Chicaga zamietol žalobu rodičov bývalého kanadského hokejistu Dereka Boogaarda proti vedeniu NHL. Rodina útočníka vinila funkcionárov zámorskej profiligy zo spoluzodpovednosti za jeho smrť.Podľa znenia žaloby bola NHL "zodpovedná za poškodenie jeho mozgu a za jeho závislosť na liekoch tlmiacich bolesť". Boogaarda našli mŕtveho v jeho dome v Minnesote 13. mája 2011. Podľa súdnej pitvy bola príčinou smrti 28-ročného útočníka New Yorku Rangers kombinácia liekov s alkoholom.Rodičia hokejistu zažalovali NHL v roku 2013, sudca Gary Feinerman ju ale teraz v 20-stránkovom zdôvodnení zamietol. Dôvodom je, že žalobca nepreukázal, že NHL bola z nedbalosti spoluzodpovedná za smrť hráča.Boogaarda v roku 2001 draftovala Minnesota Wild z celkovo siedmej pozície. V tíme Wild odohral päť sezón, v júli 2010 prestúpil do NY Rangers, no v nasledujúcej sezóne 2010/11 odohral len 22 zápasov pre zranenie ramena a otras mozgu. V 277 dueloch v NHL zaznamenal iba tri góly, ale na konte mal 66 pästných súbojov a 589 trestných minút, pripomenula agentúra AP.