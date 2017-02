Súdna prehra v USA môže skomplikovať pozíciu SR v arbitráži o mastenec

Mastenec, archívna snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 7. februára (TASR) - Americké vyšetrovacie orgány vyšetrujú dôvody arbitráže medzi spoločnosťou EuroGas a Slovenskou republikou (SR) v kauze údajne nelegálneho odobratia licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.Súd štátu Utah v Salt Lake City v súčasnosti rozhoduje o odvolaní sa Slovenskej republiky voči rozsudku, ktorý poprel pravosť jej pohľadávky voči EuroGasu.povedal pre TASR predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball, podľa ktorého arbitrážny tribunál vo Washingtone čaká na výsledok odvolacieho súdu, a potom stanoví ďalší termín pojednávania.dodal Rauball.Na ďalšie pojednávanie v arbitráži o mastenec chce predložiť nové dôkazy o korupcii, ktorá mala viesť k odobratiu licencie EuroGasu v roku 2004.uviedol Rauball.Podľa informácií TASR v tejto otázke už pred americkými vládnymi inštitúciami vypovedal aj bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Mondo Mineral W. D. Keller, ktorému mali údajne v roku 2004 ponúknuť získanie licencie na ťažbu mastenca po EuroGase za úplatok 5 miliónov korún. O prípade písal týždenník Plus 7 dní, podľa ktorého Keller túto podmienku odmietol a prípad nahlásil nadriadeným.Pre odobratie licencie na ťažbu mastenca inicioval EuroGas medzinárodnú arbitráž na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID). Arbitráž sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 2,3 miliardy eur za zmarenú investíciu. Verdikt arbitráže pred ICSID sa očakáva v roku 2017. Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb. Arbitrážny tribunál by mal definitívny verdikt vyniesť v roku 2018.EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.