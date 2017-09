Súdny spor o autorské práva na selfie makaka sa skončil kompromisom

Makak, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Makak, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

San Francisco 12. septembra (TASR) - Aktivisti z organizácie Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) a britský fotograf David J. Slater sa dohodli na kompromise, ktorým sa končí ich súdny spor ohľadne autorských práv na fotografie selfie urobené pred časom samicou makaka chocholatého (Macaca nigra).Snímky vznikli v roku 2011 v Indonézii, kam sa Slater vydal fotografovať paviány. Počas jednej fotografickej seansy sa k jeho fotoaparátu na statíve dostala skupina opíc. Jednu samicu zaujal jej odraz v objektíve a omylom stisla samospúšť. Zvuk sa jej zrejme zapáčil a tak urobila aj ďalšie snímky. Väčšinou šlo o zábery džungle, ktoré boli navyše aj rozmazané. Urobila však aj niekoľko ostrých a pôsobivých záberov, ktoré obleteli svet.Prvá známa opičia selfie sa dostala do novín a časopisov. Vyvolala však nielen záujem o Slaterovu prácu, ale aj spory o autorské práva, ktoré fotograf viedol s nadáciou Wikimedia, ktorá danú fotografiu použila vo svojej databáze a poskytuje ju ako voľne dostupné dielo.Slater sa bránil, že autorské práva patria jemu, keďže nastraženie fotoaparátu v džungli bolo súčasťou jeho umeleckého zámeru. Tvrdil, že konanie opíc očakával a predvídal.Následne sa však objavili hlasy, že fotografie sú verejným vlastníctvom, pretože opica nie je subjektom, ktorý by mohol získať akékoľvek práva vrátane tých autorských. Namietali tiež, že Slater nemôže mať na fotografie autorské práva, pretože na ich vzniku sa fakticky nepodieľal.Polemika sa napokon dostala pred súd v USA. Organizácia PETA sa 22. septembra 2015 obrátila na súd v americkom štáte Kalifornia so žiadosťou, aby zabezpečil opiciam možnosť vystupovať ako subjekt autorského práva a zveril PETA správu takto získaných finančných prostriedkov pre potreby primátov na území prírodnej rezervácie na indonézskom ostrove Sulawesi.Spor sa v pondelok skončil vydaním vyhlásenia, v ktorom Slater a PETA oznámili, že dosiahli kompromis: Slater súhlasil darovať 25 percent všetkých svojich príjmov za známu snímku dobročinným organizáciám, ktoré sa venujú ochrane vzácnych makakov chocholatých.