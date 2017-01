SULÍK: Lídri EÚ by mali uzavrieť s Britániou dohodu o voľnom obchode

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík počas brífingu s novinármi na programovej konferencii politickej strany SaS v Modre 12. novembra 2016. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Európski lídri dostali od Veľkej Británie studenú sprchu. Mali by sa už prebrať zo svojej neomylnosti a uzavrieť s Britániou korektnú dohodu o voľnom obchode. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík v reakcii na tvrdý brexit, ktorý oznámila britská premiérka Theresa Mayová.povedal Sulík.Podľa šéfa SaS si Británia pomôže sama a stále platí, že Únia ju potrebuje viac.povedal Sulík.Upozorňuje, že ak si navzájom budú EÚ a Británia účtovať clá, poškodí to EÚ dvojnásobne.vysvetlil.Briti to podľa neho vedia a navyše majú silného spojenca, ktorým sú Spojené štáty.poznamenal Sulík.Britská premiérka oznámila svoj plán odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie v utorok 17. januára. Tzv. brexit bude podľa nej jasný, Británia nemá záujem o čiastočné členstvo v EÚ ani iné riešenie, na základe ktorého by bola "Británia sa po vystúpení z EÚ nebude usilovať o členstvo v jednotnom európskom trhu, aj keď chce dosiahnuť čo najväčší prístup k nemu. Bude s Úniou rokovať o dohode o voľnom obchode a nebude prispievať do rozpočtu EÚ, uviedla Mayová. Podľa vlastných slov vníma s "" možnosť novej dohody o colnej únii.Spojené kráľovstvo nemá podľa Mayovej v úmysle prijať model použitý v prípade iných krajín a nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ. Ostane "Európskej únie a jej občania budú v tejto krajine aj po brexite "naďalej vítaní". Británia na druhej strane prevezme kontrolu nad tým, koľko ľudí bude môcť prísť z EÚ na jej územie, no Mayovej vláda chce garantovať práva občanov EÚ v Británii "čo najskôr", ako to bude možné.