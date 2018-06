Sulík: Opozícia by mala mať na Ústavnom súde SR svojich zástupcov

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. júna (TASR) – Pri voľbe sudcov Ústavného súdu SR v parlamente by nemalo byť možné, aby uspeli iba kandidáti koalície. S takouto požiadavkou prišiel v piatok za ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. Spolu so straníckym kolegom Alojzom Baránikom predstavili návrh na zmenu pravidiel voľby, ktorý má zaručiť, že pri nadchádzajúcej veľkej obmene sudcov ÚS uspejú aj kandidáti opozície. Gál návrh a priori neodmietol, chce ho preskúmať.Šéf rezortu spravodlivosti odštartoval v piatok rozhovory s predstaviteľmi opozičných strán, deň pred tým sa stretol so zástupcami iniciatívy právnikov. O zmene pravidiel voľby ústavných sudcov chce postupne hovoriť so všetkými opozičnými lídrami s výnimkou predsedu ĽSNS. Pokúša sa pritom zaistiť potrebnú ústavnú väčšinu pre zmenu pravidiel voľby. So zástupcami SaS sa dohodol, že v rámci pripomienkovania návrhu, na ktorom sa dohodla koalícia, predložia vlastné predstavy. Obe strany budú následne hľadať prieniky.zhodnotil po viac ako hodinu trvajúcej schôdzke s ministrom Sulík. Za konštruktívne označil rokovanie aj Gál.vysvetlil minister. Ten predĺžil pripomienkovanie ministerského návrhu, na ktorom sa dohola koalícia, až do konca júna. Chce tak zabezpečiť potrebný časový priestor pre vznesenie pripomienok pre všetkých zúčastnených.priblížil Sulík. O podrobnostiach návrhu jeho strany nechcel dopredu hovoriť. Bude sa však pokúšať získať podporu preň aj v ďalších opozičných stranách. Sulík tiež odmietol hodnotiť koaličný návrh predstavený koncom mája Gálom, v tejto fáze na to podľa jeho slov nevidí dôvod.Gál v štvrtok (7.6.) po stretnutí sa právnikmi pripustil, že si vie predstaviť priechodnosť ich návrhu na zavedenie dvojkolovej voľby. V prvom kole by bola na zvolenie kandidátov potrebná ústavná väčšina hlasov, v druhom už len nadpolovičná. SaS sa však táto myšlienka nepozdáva.skomentoval návrh Baránik.doplnil.Sulík, naopak, podporil iný návrh skupiny právnikov na cyklickú voľbu, ktorý má zabezpečiť postupnú obmenu sudcov ÚS a zabrániť opakovaniu súčasnej situácie, keď vo februári 2019 uplynie naraz funkčné obdobie až deviatim z celkovo 13 ústavných sudcov. Minister spravodlivosti to štvrtok zhodnotil tak, že nevidí priestor na takúto zásadnú zmenu, ktorú neobsahoval ani jeden z variantov spracovaných jeho ministerstvom.Minister spravodlivosti predložil koncom mája na pripomienkovanie nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia. Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45. Požiadavkou tiež je, aby boli všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a alternatívne musia mať aj niektorú z odborných právnických skúšok, pravidelne publikovať alebo prednášať a ovládať svetový jazyk.Na zmenu Ústavy bude minister potrebovať hlasy opozície. Prezident SR Andrej Kiska označil koaličný návrh na podpriemerný a vyzval Gála, aby využili návrh 38 známych slovenských právnikov, pretože otvára priestor na dobré riešenie. Hodnotenie prezidenta o podpriemernosti koaličného návrhu Gál vo štvrtok nechcel komentovať.