Sulík: Pri voľbe šéfa RTVS je v opozícii v hre dohoda či zelená karta

Predseda SaS Richard Sulík, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) – Buď sa opozícia dohodne na kandidátovi na post riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), alebo je v hre zelená karta. Taká je podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka súčasná stratégia opozície pre blížiace sa voľby nového riaditeľa RTVS.uviedol v dnešnej diskusnej relácii TA3 V politike Sulík.Poslanec pritom nechce predbiehať a hovoriť o konkrétnych menách pred utorkovým (30.5.) vypočúvaním kandidátov na výbore pre kultúru a médiáskonštatoval Sulík.Na margo doterajšieho riaditeľa RTVS Václava Miku, ktorý je tiež jedným z kandidátov, sa vyjadril, že "v porovnaní s velikánmi, ktorí tam boli pred ním, to robil relatívne dobre". Za najúsmevnejšie pritom považuje predstavy predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) o štátnej televízii.Svojho kandidáta nemá ani parlamentná strana ĽSNS. Tá si chce podľa jej predsedu Mariana Kotlebu rovnako počkať na vypočúvanie kandidátov na výbore. Už teraz je však podľa neho isté, že doterajšieho riaditeľa Miku ako kandidáta nepodporia.vyhlásil Kotleba. Zároveň zdôraznil, že strana nie je odkázaná ani nútená sa s niekým dohodnúť na stratégii do volieb.odpovedal Kotleba na otázku, či by bola možná dohoda s koalíciou, alebo pôjde strana do volieb samostatne, alebo chce viesť dialóg v tejto veci s opozíciou.V diskusii sa Sulík s Kotlebom nevyhli ani ďalším témam, mimo iného aj podanému návrhu na rozpustenie strany ĽSNS označovanú za extrémistickú politickú stranu s fašistickými tendenciami, ktorá svojou činnosťou a programom porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy.Stranu za takú považuje aj Sulík. Poukazuje však na to, že keby mala strana nižšie preferencie, nikto by ju nechcel rozpúšťať. Pre stav v krajine však zúfalosť podľa neho ženie ľudí k tomu, aby sa stávali voličmi tejto strany. Je preto presvedčený, že treba vyriešiť omnoho dôležitejšie a podstatnejšie veci a potom sa "jeho strana rozpustí aj sama," povedal predseda SaS na margo ĽSNS.S tvrdeniami nesúhlasí strana ĽSNS. Jej predseda argumentuje aj tým, že strana môže byť rozpustená len vtedy, keď sa snaží o nedemokratický prevrat alebo zrušenie ústavy.vyhlásil Kotleba, podľa ktorého strana nič neporušuje, ani ústavu. Predseda ĽSNS za fašizmus označuje "vládu politikov, ktorí uprednostňujú finančné skupiny a podnikateľov pred záujmami obyvateľov vlastného štátu".dodal Kotleba.