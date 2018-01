Šulíkov Tlmočník s J. Menzelom bude mať svetovú premiéru na Berlinale

Na archívnej snímke Jiří Menzel Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 22. januára (TASR) - Nový film režiséra Martina Šulíka Tlmočník s Jiřím Menzelom v hlavnej úlohe bude mať svetovú premiéru vo februári na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale.TASR informovala PR manažérka filmu Adriána Čahojová.Menzel v roku 1990 uviedol na Berlinale svoj trezorový film Skřivánci na niti, slávnu hrabalovskú adaptáciu, za ktorú získal Zlatého medveďa pre najlepší film. V roku 2006 súťažil na tomto festivale opäť s filmom Obsluhoval som anglického kráľa a vyhral cenu medzinárodnej filmovej kritiky FIPRESCI.Tlmočník - road movie o dvoch svojráznych mužoch, ktorých dala dohromady náhoda, aby sa vydali po Slovensku na cestu za poznaním pravdy o vlastnej minulosti, bol vybraný do hlavného programu, sekcie Berlinale Special, ktorá predstavuje mimoriadne kinematografické počiny alebo pocty svetovým filmárskym osobnostiam. Minulý rok sa v tejto sekcii predstavil film Masaryk. Oba filmy produkoval Rudolf Biermann.komentoval prvý úspech Tlmočníka producent a dodal:Okrem Jiřího Menzela v titulnej úlohe asketického tlmočníka Aliho si hlavnú úlohu rakúskeho učiteľa, bonvivána so slabosťou pre ženy a alkohol, zahral rakúsky herec Peter Simonischek, držiteľ ceny Felix za najlepšieho európskeho herca roku 2016 v nemeckej komédii Toni Erdmann, nominovanej aj na Oscara. Okrem ústrednej hereckej dvojice sa v novinke predstavia Zuzana Mauréry, Attila Mokos či známa internetová komička Evelyn alias Eva Kramerová.Režisér Martin Šulík už na Berlinale v roku 2001 uviedol svoj film Krajinka v nesúťažnej sekcii Panoráma.Po berlínskom festivale uvidia slovensko-česko-rakúsky film Tlmočník aj diváci na Slovensku. Do kín ho uvedie 1. marca distribučná spoločnosť Garfield Film.