Superpohár v Bratislave nebude 29. júna, dôvodom sú obavy o bezpečnosť

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

STANOVISKO SFZ K ZRUŠENIU ČESKO-SLOVENSKÉHO SUPERPOHÁRA



"Slovenský futbalový zväz rešpektuje rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ SR a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zrušení finálového zápasu o česko-slovenský Superpohár, ktorý sa mal konať dňa 29. júna 2018 o 16.30 h na štadióne Pasienky medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha. Slovenský futbalový zväz chce futbalovú verejnosť uistiť, že pre organizáciu tohto stretnutia urobil maximum a bol pripravený. V spolupráci s ŠK Slovan Bratislava však Slovenský futbalový zväz vie garantovať bezpečnosť fanúšikov iba priamo v priestoroch štadióna, keďže bol zápas označený za rizikový, ale mimo priestorov štadióna bezpečnosť garantovať nevie, je to už v kompetencii polície. Termín 29. jún si odsúhlasili kluby vzhľadom na ich termínovú listinu. Keďže SFZ chcel, aby Superpohár videlo čo najviac fanúšikov nielen na štadióne, ale aj v oboch krajinách pri televíznych obrazovkách, akceptoval rozhodnutie klubov. V piatok 29. júna je totiž voľný deň na práve sa konajúcich MS vo futbale v Rusku čím sa otvorila možnosť v priamom prenose vysielať Superpohár v oboch verejnoprávnych televíziách (RTVS, ČT). Slovenský futbalový zväz vzniknutá situácia so zrušením finálového stretnutia o česko-slovenský Superpohár mrzí, no v záujme bezpečnosti a zachovania verejného poriadku v meste, rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto musí rešpektovať. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Futbalovou asociáciou Českej republiky sa bude snažiť nájsť náhradný termín, v ktorom by sa finále česko-slovenského Superpohára odohralo."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Zápas o česko-slovenský futbalový Superpohár medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha sa na štadióne Pasienky v Bratislave neodohrá v pôvodnom termíne 29. júna o 16.30 h. Dôvodom je hrozba narušenia verejného poriadku zo strany radikálnych fanúšikov oboch tímov v uliciach hlavného mesta Slovenska.Podľa starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfa Kusého požiadala polícia o zrušenie tohto futbalového stretnutia.Zápas sa pravdepodobne uskutoční v priebehu jesene, alebo až na konci roka 2018.povedal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.